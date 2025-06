Tiffany Gomas, de "la loca del avión" a una estrella de plataformas al estilo Onlyfans

El 2 de julio de 2023, una mujer se hacía viral como "la loca de los aviones" tras protagonizar un incidente a bordo de un aparato de American Airlines que causó un retraso de tres horas en el vuelo, cuando ya estaba preparado para salir del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Estaba fuera de sí: gritando, diciendo palabras malsonantes e insultando a los pasajeros. Especialmente a uno, aunque nunca trascendió el motivo.

"Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese cabrón de ahí atrás no es real", le espetó. Pasado este tiempo, la mujer —Tiffani Gomas— no sólo ha logrado dar un giro a su vida sino que ha aprovechado la fama que logró con aquel episodio para convertirse en un auténtica creadora de contenido e influencer. A día de hoy, acumula más de 375.000 seguidores en X (antiguo Twitter) y 161.000 en Instagram.

Además, Gomas es una de las estrellas de una plataforma llamada Passes (estilo Only Fans). Aunque los contenidos eróticos/sexuales aparentemente no están permitidos, parece obvio que es los usuarios de ambas plataformas comparten objetivos (aunque que esta utilice como pantalla una imagen mucho más inocente). Es una especie de página de mecenazgo en la que los seguidores pagan por poder hablar en privado o recibir material exclusivo de os creadores de contenido.

¿Qué comparte en Passes?

El juego de seducción por parte de Goma es más que evidente. "Gracias por volar conmigo. No olvides saludarme por DM, ahí es donde surge la magia", dice ella en su perfil de Passes. No podemos ver la imagen, para hacerlo tendríamos que registrarnos como usuarios y pagar 19 dólares por desbloquearlas, pero hace unos días publicaba unas imágenes bajo el título "Larga vida a las vaqueras".

El contenido debe ser interesante dada la diferencia del precio que por desbloquearlas, ya que encontramos otras fotos valoradas en 3, 5 o 6 dólares. También hay otra que se cotizan al alza, como la que acompañaba del siguiente texto: "La temporada de chicas calientes está a la vuelta de la esquina... ❤️‍🔥👙". Pedía 26,99 dólares para poder acceder a la imagen.

Otras veces, publica fotos en abierto de forma gratuita que utiliza como gancho para que sus seguidores paguen por un adelanto de contenidos exclusivos. "¡Me lo he pasado bomba en Belice! 🏝️ PD: Dale $20 de propina a esta publicación para ver un adelanto de mi contenido inédito. 👀", decía en el post que acompañaba a la imagen de una piscina.

