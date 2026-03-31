Potasio al poder: un supermercado pide por error 38.000 plátanos en vez de 380 kilos

Los habitantes de la isla escocesa de Kirkwall , un pequeño archipiélago frente a la costa de Cornualles (Reino Unido), se despertaron esta semana con una sorpresa inesperada: plátanos gratis para todos. El motivo no fue una campaña de marketing planificada, sino un monumental error administrativo en el supermercado Tesco de la isla.

Hay que apuntar que lo sucedido en esta pequeña isla escocesa es tan insólito que va contra la norma habitual. Y es que generalmente sucede lo contrario -hay problemas de desabastecimiento- debido a que las malas condiciones climáticas impiden muchas veces la entrada de alimentos básicos a la isla a través del ferry, transporte esencial en la localidad. Cuando estas condiciones se alargan en el tiempo, los productos en los supermercados empiezan a escasear. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido con los plátanos en esta ocasión.

El error de un clic

Todo comenzó cuando el encargado de suministros se dispuso a realizar el pedido semanal de fruta. La intención era solicitar 380 kilos de plátanos -unos 3.200 plátanos-, una cantidad estándar para cubrir la demanda local. Sin embargo, un error al introducir los datos en el sistema digital provocó que se procesara un pedido de 38.000 unidades individuales.

Cuando los camiones (y posteriormente el ferry que transporta las mercancías a las islas) llegaron a su destino, el personal de la tienda no podía dar crédito a lo que veía: cajas y cajas de plátanos que superaban por mucho la capacidad de almacenamiento y de venta del establecimiento.

Una isla "bañada" en potasio

Dada la naturaleza perecedera del producto y la imposibilidad de devolverlo al continente por las malas condiciones climatológicas y el alto coste, la gerencia del supermercado tomó una decisión drástica pero aplaudida: repartir el excedente de forma gratuita.

En la entrada de la tienda se instalaron varios puestos con carteles que rezaban: "Por favor, llévense plátanos gratis". La noticia corrió como la pólvora por la isla, que apenas cuenta con unos 2.000 residentes habituales.

Los vecinos han respondido con humor, compartiendo en redes sociales recetas de pan de plátano, batidos y postres. Además de los clientes particulares, el supermercado ha distribuido parte del cargamento a colegios locales y centros comunitarios.

La platanada viral

La anécdota ha traspasado las fronteras del archipiélago. Un portavoz de Tesco confirmó el error con ironía, señalando que, aunque se toman muy en serio la gestión de stock, en esta ocasión "se les fue la mano con el potasio". Por ahora, la pequeña isla escocesa de de Kirkwall ostenta probablemente el récord de consumo de plátanos por habitante de todo el mundo