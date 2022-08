"El kirchnerismo y la corrupción están relacionados" cuenta en esRadio la diputada nacional Victoria Villarruel, preguntada por los fiscales Luciani y Mola que este lunes pronunciaron el alegato contra Cristina Fernández de Kirchner, para quien han pedido inhabilitación de por vida para ocupar cargo público, decomiso de 1.000 millones de dólares y 12 años de prisión, por el caso de corrupción que investiga las adjudicaciones de obra pública durante el kirchnerismo.

Villarruel explicaba en Es la Mañana de Federico, la situación de violencia que vive Argentina, que tiene en su historia el caso no tan lejano del fiscal Nisman, que fue asesinado tras acusar de corrupción a la propia Cristina Fernández de Kirchner. "Más allá de toda sobreactuación, Cristina Fernández de Kirchner alega que es víctima, y denuncia una estrategia judicial que busca anular a los políticos como ella", explica Villarruel, que añadía que "a estos les viene bien que el clima se ponga más violento para continuar ejerciendo su influencia. Estos son los coletazos que estamos viviendo en Iberoamérica con el socialismo del siglo XXI".

Es lo que está "envenenando nuestra sociedad", se lamenta Villarruel, "la violencia es un riesgo cierto y cercano. Hemos vivido la violencia en el pasado de manera fuerte con los montoneros, gente que ahora forma parte de este gobierno y forma parte de la matriz ideológica del kirchnerismo", explica.

En cuanto a los fiscales, Villarruel advierte de que "tienen un nivel de exposición inusitado para un funcionario judicial, pero esta es la relevancia: el kirchnerismo y la corrupción están asociados. Y lo que se está debatiendo es importante para el destino del país", advierte.

Cristina Fernández volverá a presentarse

En cuanto al futuro, Villarruel también advierte de que el proceso judicial que ayer acusó de corrupción a Kirchner y pidió para ella 12 años de prisión, todavía se prolongará durante años, porque Kirchner podrá recurrir. "Más allá de que a final de año veamos el fallo del tribunal federal y éste pudiera ser condenatorio para Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados, la realidad es que la vía judicial no está agotada, tendrán a su disposición todos los recursos y pueden pasar una gran cantidad de años en este proceso. Se considera muy probable que Cristina Fernández no sólo no sea detenida en lo inmediato ni cumpla pena de prisión, sino que el año que viene pueda postularse de nuevo a un cargo público".

Por eso, Villarruel expresa su deseo de que Argentina "pueda escaparse de este destino aciago que vislumbramos con cercanía. Y lo podemos hacer si la ciudadanía se pone los pantalones largos y aprende a votar para salir adelante" con responsabilidad y no sólo para mantener paguitas.

Movimiento de apoyo a Kirchner

Villarruel recuerda que Kirchner tiene un techo y un suelo de voto que ronda el 30% y mantiene una estructura de apoyo basada en la violencia de la cámpora y en estómagos alimentados, como la cultura, a quien sigue nutriendo con subvenciones y ayudas. Kircher es un personaje con "mucho poder gravitacional sobre la población", destaca Villarruel, y actualmente cuenta con una estrategia de desgaste en la que tratan de desacreditar a la Justicia, acusándola de defender intereses políticos en su proceso contra ella.

Victoria Villarruel ha destacado que los seguidores de la vicepresidenta de Argentina piden que "sea juzgada por tribunales populares". Advierte que "esto implicaría reformar la Constitución Nacional" y que "no hay que dejar que gobiernos netamente corruptos reformen la constitución de un país", como ha sucedido en Venezuela, Perú y Chile.

También ha comentado que es "erróneo" que exista "una justicia política que los está juzgando a ellos". De hecho, ha recordado que cuando ella gobernó Argentina "nombró a cientos de jueces que formaban parte de la plataforma Justicia Legítima". "Eran jueces militantes", ha añadido. "Han sido grandes responsables de destrozar la justicia, socavar las instituciones y de violar los derechos humanos", ha comentado Victoria Villarruel.

Javier Milei, la alternativa

Para Villarruel, la alternativa al kirchnerismo sólo la representa Javier Milei, que es el "fenómeno político más relevante de las últimas 3 décadas", dice, precisamente porque "no integraba la estructura partidaria de ningún partido" y finalmente "es sumamente crítico de lo que es el socialismo del siglo XXI y del kirchnerismo y el fenómeno de crecimiento de él es increíble desde que se presentó como referente político". Ahora, el reto es "lograr que más ciudadanos se impliquen en este movimiento", dicen.

La diputada espera que los ciudadanos se impliquen más y "se pongan los pantalones largos" a la hora de ir a votar porque "el socialismos del siglo XXI está envenenando nuestras sociedades" hasta el punto que ve "la violencia como una posibilidad cierta y cercana". "Espero que Argentina escape de este futuro aciago", ha dicho.

Una espiral de violencia entorno a CFK

El peligro de el papel que está interpretando Cristina Fernández de Kirchner es que está generando "una espiral de violencia" en torno a su figura. Sin embargo, ha recordado que "la violencia ya está instituida desde hace varios años" y ahora "está redireccionándose". Villarruel ha contado que "en Buenos Aires y su provincia estamos sufriendo lo que son los piquetes, cortes de calles y manifestaciones constantes. Hay manifestaciones diarias. Los ciudadanos están acostumbrados a esto que es sumamente violento. Esto sucede constantemente e impulsado por el Gobierno y sectores de la extrema izquierda. Gente que recibe fondos públicos".

Para Villarruel, la situación en Argentina ha degenerado hasta llegar a tener "un bajo nivel institucional" con un presidente, Alberto Fernández, que muestra "fragilidad". La diputada cree que esos dos condicionantes hacen que "haya un temor de que esto escale". La degradación institucional ha llegado al punto que "personas que integraban formaciones armadas o forman parte del Gobierno o son ideólogos" del mismo.