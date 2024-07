La abogada defensora de Derechos Humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Sujú, ha exigido en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio este miércoles que la comunidad internacional de "respuestas contundentes" ante el fraude electoral venezolano, porque "los comunicados no hacen nada, el régimen se burla de ellos" y, "sin respuestas contundentes, Venezuela va encaminada a un genocidio".

La también delegada de World Jurist Association ante la Corte Penal Internacional ha dicho que, en la web del Instituto Casla, "tenemos la página de denuncias colapsada": "El propio fiscal del régimen anunció ayer 700; súmale las que hicieron en la noche y en la madrugada. Se están llevando a los miembros de mesa y se los están llevando detenidos. Eso es gravísimo. Están sacando cuadros de "se busca" con los rostros de los coordinadores y los cargos de los partidos políticos. Las detenciones deben estar por encima de los mil en dos días".

Además, Sujú afirma que han registrado "ocho jóvenes asesinados por las fuerzas públicas y por los colectivos", o sea, sicarios pagados por Maduro: "Están justamente apuntando a zonas vitales como la cabeza y el abdomen. Quieren asesinar a las personas".

"Se van a llevar a todo el mundo por delante"

La abogada venezolana ha subrayado que "el Centro Carter acaba de sacar un comunicado diciendo que las elecciones no fueron democráticas" y ha alertado de que el régimen "buscar la trampa para modificar esas actas para después salir diciendo que ellos tienen las actas verdaderas". Sujú ha denunciado que "se van a llevar a todo el mundo por delante, sacaron a sus paramilitares" y que estos "están yendo a los barrios": "Estamos en un Estado forajido, como en un país africano donde los grupos paramilitares fueran los que mandan". La directora del Casla ha alertado de que Venezuela vive un "momento muy peligroso", que la "oposición desarmada" y que los sicarios "están yendo a por todos los que han sido visibles y han llamado a votar, incluido a youtubers". "Este régimen tiránico no va a parar si no se hace algo contundente contra ellos", ha añadido.

Sujú ha contado que han llegado varios aviones repletos "de funcionarios de inteligencia cubanos vestidos de civil" que tienen por objetivo "captar a las personas que lideran esas manifestaciones": "Están infiltrados en las manifestaciones y a estos no les importa asesinar a venezolanos". Sobre la posible orden de detención contra María Corina Machado, ha apuntado que "no podría asegurar que esté firmada y haya salido", aunque, "por supuesto, la amenaza esta. Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez han dicho que hay que detenerlos a María Corina y a Edmundo González". "El mundo debe enterarse de que la oposición democrática ganó las elecciones de forma masiva", ha agregado.

"Vamos a tener una Venezuela estilo Corea del Norte"

Sujú ha dicho que "el régimen está luchando con lo que tiene y sabe hacer: tiene las armas y sabe reprimir". Por ello, "va a acorralar a la oposición, va a encarcelar a la oposición, va a cerrar el cerco a las manifestaciones de la gente defendiendo su voto y se va a atrincherar en un país que está en manos de unas criminales", salvo si hay respuestas contundentes de la comunidad internacional: "Los comunicados no hacen nada. El régimen se burla".

Estas "respuestas contundentes" pasarían por sanciones "a todas las familias de los criminales estos que viven en países europeos": "Yo empezaría por ahí. Expulsarlas y devolverlas a Venezuela". Además, sancionaría a las "personas del régimen que no están sancionadas y que van a pasar las vacaciones a España. Eso hay que evitarlo". Razón: "Sin respuestas contundentes, Venezuela va encaminada a un genocidio".

Si la comunidad internacional no actúa, además, "va a llegar a un punto de represión tal que el venezolano va a retraerse. ¿Hasta cuánto está dispuesto el venezolano a exponer a sus hijos y a su familia, a poner el pecho, si no consigue respaldo de la comunidad internacional?". Según Sujú, "el venezolano en general se cansó del régimen tiránico opresor que, además, es corrupto, que ha invertido el dinero de todos los venezolanos en otros países, en otros partidos que no son los nuestros, por eso la pobreza de los venezolanos". Y, si el venezolano deja de luchar, "vamos a tener una Venezuela estilo Corea del Norte, donde ellos son los únicos que mandan".

"Zapatero tiene las manos llenas de sangre"

Sobre el papel de Pedro Sánchez y del Gobierno de España ante semejante pucherazo, Sujú le ha pedido al líder del Ejecutivo español "que se pronuncie con todo esto que está sucediendo": "No sé qué otras pruebas necesita para decir algo. No entiendo su silencio".

La abogada le ha recordado que "Venezuela es el único país de América Latina que está siendo investigado en la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad, suficientemente demostrados": "No hay que olvidar que contra ellos se está enfrentando la oposición y se están enfrentando los venezolanos". Además, ha tenido unas palabras para el expresidente socialista y amigo del chavismo, José Luis Rodríguez Zapatero: "Tiene las manos llenas de sangre de los venezolanos por haber avalado un régimen criminal".

Finalmente, se ha referido al papel que podrían adoptar las fuerzas armadas venezolanas, que están molestas "no sólo por lo que ha pasado, sino por los abusos a los que fueron sometidos los ciudadanos": "Con una contundente respuesta de la comunidad internacional, esa fuerza armada que todavía no está de acuerdo con estas arbitrariedades tome una decisión y diga: "Hasta este momento te acompañamos". (…) Maduro tiene un sistema de espías de hace años, que espía a los familiares, a las esposas, a los hijos…, y cuando les quiere amenazar, les muestra las fotos de las esposas y de los hijos".