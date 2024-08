Aunque la opacidad del régimen chavista hace difícil conocer el número exacto de víctimas y detenidos, las últimas cifras hablan de al menos 17 muertos y unos 1.200 detenidos.

Desde la misma noche del 28-J los venezolanos salieron a la calle a defender una victoria aplastante de la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pese a lo cual el sátrapa Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor de los comicios.

Las protestas no han parado ni un solo día, igual que la represión habitual de un régimen que no respeta los derechos humanos. No sólo los detiene y maltrata, sino que los califica de "criminales".

"Estos son unos criminales, tenemos más de 1.200 criminales capturados", dijo Maduro ante decenas de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en un sector de Caracas, según un video publicado por el líder chavista en redes sociales.

Recorriendo las calles de #Caracas me encontré con nuestra digna #GNB combatiendo el #fascismo y el terrorismo. ¡Máxima Moral! ¡Garantizaremos la Paz Nacional pic.twitter.com/jE0iKigFyL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 1, 2024

En el mismo vídeo señala que esas personas fueron "entrenadas con tiempo" en Perú y Chile, y también en "Texas" y en "Colombia", con el objetivo de ir a Venezuela a "atacar, a quemar, (...) eso es terrorismo", indicó. Perú ya se ha pronunciado sobre estas acusaciones de Maduro calificando de lamentable que acuse al país andino de contar con "centros de entrenamiento" de manifestantes antigubernamentales que fueron supuestamente "capturados en los destrozos" de las protestas.

Esta cifra de 1.200 detenidos supera la de 1.062 indicada horas antes de este miércoles por el fiscal general, Tarek William Saab, quien también señaló que, durante las protestas, resultaron heridos 77 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado, 29 más que los que se registraban el martes, cuando también informó de la muerte de un sargento en la región de Aragua (norte).

En cuanto a la cifra de muertos, como mínimo son 17. A ello se refirió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en lo que no dudó en calificar "un baño de sangre".

Según Almagro, el presidente venezolano se ha encargado de dirigir la "instrucción de la implementación de la represión" contra el pueblo venezolano. "Maduro anunció un baño de sangre, y lo cumplió, lo está cumpliendo", afirmó el político uruguayo en referencia a los 17 manifestantes muertos en las protestas en contra del Gobierno tras las elecciones del domingo.