El demoledor informe de la ONU sobre el pucherazo en Venezuela: "No tiene precedentes"

El panel de expertos de Naciones Unidas ha presentado su informe preliminar sobre las elecciones de Venezuela en el que acusa a Nicolás Maduro de no cumplir "las medidas básicas de transparencia e integridad" y advierte de que esta forma de proceder "no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas".

El demoledor informe, que ya ha sido entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, se produce después del exhaustivo seguimiento de un panel de expertos, que estuvo presente en el país desde principios de julio hasta el pasado 2 de agosto. Dicho grupo, seguirá de cerca los aspectos técnicos de las próximas fases del proceso electoral" y presentará un informe final al secrtario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que estará disponible al público. Sin embargo, a juzgar por el adelanto, todo parece indicar que se centrará en denunciar el hecho de que no se hayan publicado las actas y que se haya certificado la supuesta victoria de Nicolás Maduro con una mera comunicación oral que no tenía apoyo infográfico.

"El anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano", reza el texto, que advierte, además, de que el panel de exprtos no pudo reunirse con la junta del CNE de forma presencial antes de su salida del país.

En este sentido, ha señalado que "el proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la celebración de elecciones creíbles. No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados".

El panel, que también ha criticado que tras la queja de Maduro ante el Tribunal Supremo para verificar los resultados no se han hecho públicos los protocolos para este proceso, ha señalado que más de 20 personas han muerto y más de 1.000 han sido detenidas como consecuencia de las protestas tras el anuncio de los resultados. Sin embargo, las cifras podrían ser peores, ya que Leopoldo López advierte de que los asesinados podrían ser más de 80. Además, la ONU también ha registrado amenazas e intimidación contra los funcionarios de los centros electorales.

La respuesta del régimen

Tras conocer las conclusiones del informe, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha rechazado "de manera categórica la publicación", que, según denuncia, "difunde una serie de mentiras, violando en contenido y método, no solo los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos, sino los propios términos de referencia suscritos con el Poder Judicial venezolano, lo que representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica".

Según su versión, los expertos "tuvieron acceso amplio a todas las fases del proceso electoral, en el cual resultó triunfador Maduro, según consta en el acta de proclamación emitida por el CNE, pudiendo comprobar el excelente funcionamiento del sistema venezolano, razón por la cual la opinión emitida en su irresponsable escrito no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses de los golpistas de la ultraderecha venezolana, con los cuales interactuaron constantemente antes, durante y después de las referidas elecciones".

En un intento por desacreditar las advertencias de la ONU, el jefe de la diplomacia venezolana asegura, además, que "los integrantes de este fingido panel de expertos, tuvieron frecuentes contactos directos (...) con funcionarios del Departamento de Estado de EEUU, razón por la cual no hay ninguna duda de que sus declaraciones son producto de las instrucciones hostiles emanadas de esta instancia". Con todo, el régimen venezolano calificano su actitud de "poco ética y profesional" y les acusa de impulsar "una agenda violenta, con el único fin de dañar la democracia venezolana y sembrar dudas sobre el funcionamiento de sus instituciones constitucionales".

Por otro lado, no esconden su malestar ante la filtración de un informe que esperaban que se mantuviera en secreto, ya que, por lo general, las conclusiones suelen ser confidenciales y únicamente se transmiten al Gobierno de turno de cara a implementar una serie de mejoras. "Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocerían el Poder Electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas. Pero ya anuncian que lo harán público", ha criticado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.