El fiscal Saab, petrificado y balbuceante mientras un periodista detalla la operación para sacar a Edmundo González

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, fue entrevistado este jueves en la CNN con la intención de seguir defendiendo frente a toda evidencia que Maduro, y no la oposición, fue quien arrasó en las elecciones venezolanas del pasado mes de julio. El fiscal Saab intentó defender que las actas que la oposición venezolana ha publicado son falsas mientras su gobierno sigue sin mostrar prueba alguna de su supuesta victoria electoral.

El periodista Fernando del Rincón le echó en cara tanto las evidencias del fraude masivo como la operación para sacar de Venezuela al legítimo ganador de los comicios, Edmundo González, que el pasado fin de semana tomó un avión rumbo a España tras "contactos" y "negociaciones" con el Gobierno español tal y como señaló la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Sobre la sucia operación de los (tres) Rodríguez para desterrar a Edmundo González de Venezuela. Impresionante esto de @soyfdelrincon a la cara del fiscal Saab.pic.twitter.com/t17ThqdUJL — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 12, 2024

Ante un fiscal Saab petrificado y que no acertaba a contestar, Del Rincón le echó en cara que "del lado del oficialismo no ha aparecido nada", en alusión a que el régimen no ha publicado dato oficial alguno que acredite el resultado. También le reclamó que explicara "con pelos y señales" por qué las actas de la oposición "son falsificaciones". Al Supremo, en alusión a la farsa del régimen para tratar de acreditar los datos, se enviaron actas "fantasma", que "no han aparecido". "Cuando demuestren que las de la oposición son apócrifas seguimos hablando (…) O muestra las actas al público o viene un peritaje. Entonces hablamos".

En su respuesta al fiscal Saab, el periodista también le echó en cara que "el hecho de que se haya ido González no tiene que ver con una decisión propia". Ante un enmudecido fiscal, el presentador señaló que "hubo una reunión con Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez" y ellos condicionaron, por no decir "amenazaron con repercusiones el hecho de que Edmundo se quedara en el país". Finalmente, una de sus hijas y sus nietos no obtuvieron el permiso para salir de Venezuela, un as en la manga que se ha reservado Maduro según denuncia la oposición.