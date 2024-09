Tras el comunicado de Edmundo González negando que fuera el Gobierno español el que le coaccionó, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha salido en tromba a pedir al PP que rectifique por las duras críticas que recibió al trascender la noticia de que la embajada española fue escenario de los chantajes chavistas al legítimo ganador de las elecciones.

Álvarez de Toledo reta al Gobierno a contestar once preguntas sobre lo ocurrido en la embajada

El PP, sin embargo, insiste en pedir la dimisión tanto del ministro Albares como del embajador en Caracas, Ramón Santos. Entre los dirigentes del partido que han vuelto a denunciar la oscura operación en Caracas que desembocó en la salida de Edmundo González ha estado Cayetana Álvarez de Toledo, que en un acto con venezolanos residentes en Málaga, y a través de las redes sociales, ha retado al Gobierno a contestar una decena de cuestiones relacionadas con la fotografía de Edmundo González, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en presencia del embajador:

—¿Por qué permitió que el presidente electo de Venezuela fuera coaccionado en su Embajada?

—¿Por qué dio autorización para entrar en la Embajada a dos notorios criminales y torturadores, ella sancionada por la UE?

—¿Por qué no hizo como el Gobierno de los Países Bajos?

— ¿Por qué permitió que se hicieran fotos y vídeos con el evidente ánimo de extorsionar al presidente electo?

—¿Por qué no ha denunciado las coacciones?

—¿Por qué las ha ocultado?

—¿Qué hacía el Embajador español convertido en notario de la extorsión de un presidente electo?

—¿Y qué papel ha jugado el ex presidente Zapatero?

—¿Ha vuelto a traficar con el sufrimiento de un rehén de Maduro, su especialidad desde hace años?

—¿Qué tratos y conversaciones ha mantenido con el ministro Albares en torno al destierro de González?

—¿Y ambos con los criminales hermanos Rodríguez?

En el acto, la dirigente popular ha recalcado que esa "operación de chantaje y extorsión tuvo lugar en suelo español, en territorio español, en la Embajada española". "A él le dijeron exilio o Helicoide y sabemos lo que es el Helicoide, es un centro de tortura siniestro", ha señalado Álvarez de Toledo, quien ha asegurado que "el régimen en su delirio tiránico ha confesado el crimen porque ha publicado las pruebas de esa extorsión que tuvo lugar en la sede de la Embajada española".

Edmundo González ha denunciado que fue víctima de chantajes y coacciones en la residencia del Embajador de España en Caracas. En su histeria criminal, la propia dictadura ha difundido las pruebas del delito. El Gobierno de España debe aclarar YA: —¿Por qué permitió que el… pic.twitter.com/CxMQ0CMC96 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 20, 2024

También ha destacado que la Embajada de los Países Bajos, donde se refugió en un primer momento González, "no lo permitió". "Una Embajada española no puede ser el escenario de una extorsión; no puede servir de sala de operaciones del hampa. Albares está en una posición moral y políticamente insostenible. Debe hacer dos cosas. Repetir con los demócratas: "Venezuela es una dictadura". Y presentar su dimisión", ha zanjado.