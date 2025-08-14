Perú y su historia de siempre: otro expresidente entre rejas

La historia judicial del Perú en los últimos 20 años destaca también por la cantidad de presidentes que fueron encarcelados por diversos motivos. Este miércoles uno más ha entrado a esa lista con la decisión del Poder Judicial de dictar cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por casos de corrupción cuando era gobernador (2011-2014) de la región de Moquegua al sur del Perú.

Después de que los exmandatarios Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), Vizcarra, que gobernó el Perú entre 2018 y 2020 tras la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, se convierte en el quinto expresidente que ingresará a la prisión de Barbadillo en Lima.

La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz y argumentó su sentencia en el peligro procesal de fuga del acusado -para el que Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión- y la falta de arraigo laboral y familiar, además de un comportamiento cuestionable. La acusación fiscal apunta a que el expresidente recibió sobornos por unos 2,3 millones de soles (casi 560.000 euros) durante su gestión como gobernador regional en proyectos como la ampliación de un hospital y el proyecto Lomas de Hilo.

A la salida de la sala de audiencias, Erwin Siccha, abogado del expresidente, señaló que "una vez que terminó la audiencia, demoró cinco minutos en comenzar a leer su resolución. Indicó incluso que tenía cuadros elaborados, eso quiere decir que la resolución estaba previamente redactada". Además, se preguntó "¿qué riesgo de fuga va a existir si sigue estando presente y sigue acudiendo a todas las citaciones judiciales? ¿Qué más muestra de que el señor presidente se ha acogido a todas las decisiones jurisdiccionales?"