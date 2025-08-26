El Gobierno argentino presidido por Javier Milei se ha unido a la declaración de organización terrorista al Cártel de los Soles, sobre el que la Administración Trump ha asegurado que es una estructura criminal dirigida en última instancia por el dictador venezolano Nicolás Maduro. Este es un camino que ya habían seguido países hispanoamericanos como Paraguay o Ecuador.

Según ha anunciado el Ejecutivo argentino mediante un comunicado, se trata de una medida que el país toma "en el marco de los compromisos internacionales de lucha contra el terrorismo" y su financiación. Por ello, ha adherido a esta organización criminal al "Registro Público e Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia".

La inscripción en este registro significa la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, por lo que el Ejecutivo de Milei intenta de esta forma bloquear parte de la financiación de la narcodictadura venezolana; ya que el mandatario bolivariano estaría financiando sus negocios mediante la exportación de drogas y otros negocios ilícitos.

Esta decisión se sustenta en "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región". Por ello, Milei ha celebrado esta declaración con la difusión del comunicado asegurando estar "del lado correcto de la vida".

Estas medidas contra Maduro ya fueron impulsadas la pasada semana por el secretario de Estado norteamericano y hombre de peso en La Casa Blanca –como representante de los hispanoamericanos del Partido Republicano— Marco Rubio; quien directamente ha señalado a Maduro como el jefe de una organización criminal, el Cártel de los Soles, que se habría hecho con el poder y que estaría exportando "veneno" a su país.

La votación en España

Por su parte, las formaciones políticas españolas tendrán que votar a favor o no de pedir a la Comisión Europea que adopte la misma decisión que la Administración Trump y la de Milei han tomado sobre el Cártel de los Soles debido a una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Vox.

Los de Santiago Abascal obligarán mediante la misma a las formaciones políticas españolas a pronunciarse a favor o en contra de que España pida la designación de organización criminal a la Unión Europea en la Comisión de Asuntos Exteriores. Se encuentra en el aire el voto de las formaciones de izquierdas, que tienen exdirigentes y personalidades cercanas a ellas vinculadas con la dictadura bolivariana de Maduro.