México triplica el envío de combustible subsidiado a Cuba con la participación de un barco sancionado por EEUU

La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha publicado una investigación en la que se revela que México ha triplicado el envío de combustible subsidiado a Cuba a través de Gasolinas Bienestar. De igual manera, esta asociación señala que uno de los buques (de bandera cubana) que se han usado estaba sancionado por Estados Unidos desde el año 2019.

🔴 #ExclusivaMCCI: En 4 meses, México triplicó el envío de combustible subsidiado a Cuba —más de 3 mil millones de dólares— a través de Gasolinas Bienestar. Uno de los buques usados fue el Sandino, sancionado por EE.UU. desde 2019. (Hilo 🧵) pic.twitter.com/Nu0yNrN4f1 — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) October 13, 2025

En concreto, entre mayo y agosto de 2025, el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum realizó el triple de exportaciones de combustible que el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que envió 1.000 millones de dólares entre el año 2023 y 2024. El valor de las exportaciones realizadas entre mayo y agosto de este año superan los 3 mil millones de dólares, según la información de MCCI.

De igual manera todos los envíos, incluidos los de la anterior administración, han sido realizado por la empresa Gasolinas Bienestar, S.A, una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) creada en el año 2022 para el envió de combustible a Cuba. Como empresa importadora de una gran parte de estas operaciones ha sido registrada la empresa estatal cubana Coreydan, S.A, según MCCI. De igual manera, desde la asociación señalan que en su edificio, ubicado en La Habana, también tiene su sede Unión Cuba-Petróleo.

Por otro lado, entre los meses de mayo y agosto de este año se han registrado 58 envíos a Cuba desde los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz y Tampico, en Tamaulipas. Estos 58 cargamentos han incluido petróleo crudo y otros productos derivados como turbosina, aceite diésel o gasóleo y gasolina.

Barco sancionado

La embarcación cubana Sandino se encuentra desde el año 2019 en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por transportar petróleo desde Venezuela hasta Cuba. En lista negra de la OFAC se incluyen personas y empresas que Estados Unidos considera que han estado involucradas en actividades como el terrorismo o el narcotráfico.

Además, en el caso de que un país lleve a cabo transacciones con personas o empresas incluidas en la lista, se estaría exponiendo sanciones de tipo económicas, financieras y diplomáticas.

Este barco el 20 de agosto zarpó desde la laguna de Pajaritos (al sur de México) para llegar a la refinería cubana-venezolana Camilo Cienfuegos, que se encuentra en el centro sur de la isla.