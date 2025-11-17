La comunista Jara gana la primera vuelta en Chile y se enfrentará a un sólido bloque de derechas liderado por Kast

No ha habido sorpresas en la primera vuelta electoral en Chile y es que todas las encuestas apuntaban a que ninguno de los candidatos llegaría al porcentaje suficiente para evitar el balotaje que se llevará a cabo el 14 de diciembre. Además, acertaron en los dos candidatos que se disputarán la presidencia, la comunista Jeannette Jara y el derechista José Antonio Kast, aunque pronosticaban un mejor resultado para la ganadora.

De acuerdo con los resultados del Servicio Electoral, con el 92,5% de los votos escrutados, la exministra comunista del presidente Gabriel Boric obtuvo un 26,8 % de los votos, mientras que el exdiputado del Partido Republicano logró un 24%. La sorpresa noche fue el resultado de Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, obtuvo el tercer lugar, con el 19,5%, por delante del libertario Johannes Kaiser (13,9%) y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei (12,6%).

Tras conocerse los primeros resultados, Boric felicitó tanto a Jara como a Kast y señaló que su país "puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta que no podemos dejar de cuidar todos los días. La institucionalidad democrática chilena tiene que seguir siendo fortalecida".

Por su parte, Jara apuntó que Chile es un país "con mucho futuro y esperanza" y pidió cuidar la democracia para no ponerla "en riesgo" de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre: "No olvidemos lo bueno que somos como país, no dejemos creer que no lo somos. Somos un país inmenso, grande, hermoso, solidario y con mucho futuro y esperanza".

De igual manera, José Antonio Kast, que parece haberse asegurado el apoyo del resto de candidatos de derecha como Matthei y Kaiser, dijo que es tiempo de "un cambio real" y de "reconstruir la patria", ya que advirtió que "Si Jara llegara a ganar, Boric seguirá gobernando".

Además, subrayó que "requerimos unidad para avanzar en seguridad, en vivienda, en educación y en todos los temas que se han visto muy afectados por malas políticas de este gobierno".