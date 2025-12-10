Ana Corina Sosa ha recogido el Nobel de la Paz con un atronador aplauso y todos los asistentes en pie. La líder opositora no ha llegado a tiempo a la ceremonia pero ha sido su hija quien ha dado voz a las palabras de la galardonada. "Estoy aquí en nombre de mi madre, que ha unido a millones de venezolanos, con un esfuerzo extraordinario que ustedes honran".

Ana Corina Sosa celebra la inminente llegada de su madre a Oslo:: "Aunque ella no ha podido estar aquí he de decir que mi madre nunca incumple una promesa, y les puedo decir que la vamos poder abrazar tras 16 meses".

¿Quién es Ana Corina Sosa ?

Con 34 años, es ingeniera y reside en Nueva York. Emigró a Estados Unidos en 2012 y hasta las Navidades de 2023, sus visitas a Venezuela eran frecuentes, pero la intensificación de la represión tras las primarias opositoras detuvo los viajes.

En cuanto a su formación académica, dispone de un Certificado en Lengua, Cultura y Política Francesa por el Instituto Católico de París. Entre 2010 y 2012 se licenció en Ingeniera de Producción en la Universidad Simón Bolívar para posteriormente estudiar hasta 2014 una Ingeniería Industrial y de Operaciones que finalizó con Cum Laude.

En 2013 participó en un Programa Conjunto de la Universidad de Michigan y la Universidad Jiao Tong de Shanghai relacionado con el Diseño Lógico, Termodinámica y Mandarin. Entre 2021 y 2023 estudió un Máster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Havard. En lo profesional, estuvo durante 3 meses como asesora asociada de PricewaterhpuseCoopers (PwC).

En febrero de 2015 comenzó como Senior en esta empresa donde en 2020 ascendió a Manager. Después, en 2023 entró a formar parte de Celonis como Ingeniera Senior y en la actualidad es jefa de personal en esta empresa de desarrollo de Software con sede en Nueva York.

El discurso de María Corina en la voz de su hija

"He venido para contar la historia de un pueblo y de su larga marcha hacia la libertad. Una sola voz entre millones de venezolanos que se levantaron una vez más para reclamar el destino que siempre fue suyo", comenzaba relatando.

La hija ha destacado la relación con nuestro país: "De España heredamos un idioma, una cultura y una fe que se fusiona con las raíces indígenas ancestrales".

"Diseñamos una de las primeras Constituciones republicanas de la Tierra: consagra la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de poderes", comenta.

"Venezuela podía ser aquello que quisiera", explica segura sobre la idea que existía sobre el país en el pasado. Al igual que muchos jóvenes se fueron del país para aprender y formarse, muchos acudieron a Venezuela para encontrar refugio buscando la paz. "Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de Latinoamérica (...), pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando los ciudadanos se olvidan que la libertad no es algo que tengamos que esperar, es algo que convertimos".

"La concentración de todos los ingresos en el Estado crearon incentivos perversos, dieron al Gobierno un poder sobre la sociedad, algo que se tradujo en privilegios y corrupción", explica sobre el cambio del país.

"Mi generación asumió que la libertad era tan permanente como la Tierra, como el aire que respiramos", continúa, "apreciábamos nuestros derechos pero olvidábamos nuestras obligaciones".

Sobre la llegada al poder de Maduro: "Un hombre que una vez lideró un golpe militar acabó derrocando la democracia y fue elegido presidente". "El Régimen desmanteló nuestra democracia, violando la Constitución, falsificando nuestra historia, corrompiendo el Ejército, juzgando a jueces independientes, castigando a la prensa...".

El 28 de julio de 2024 con el 67% de los votos Edmundo González salió victorioso de las elecciones: "Edmundo González ganó con el 67% de los votos en cada estado, ciudad y pueblo".

"La soberanía volvió de una forma frágil. Ese día el valor ganó a la opresión (..) Nuestra lucha era algo más que algo electoral, era una lucha ética por la verdad, por la vida", comenta sobre la valentía de los votantes. La hija de Corina ha destacado que "miles de venezolanos" llegaron desde todas partes del país para defender sus ideas.

"La dictadura respondió aplicando el terror. 2.500 personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas", crímenes contra la humanidad, terrorismo de estado desplegado para enterrar el deseo de la gente.