Cayetana Álvarez de Toledo corrige a Trump: "María Corina Machado es la líder indiscutible del pueblo venezolano"

Cayetana Álvarez de Toledo ha reaccionado en la red social X a las palabras de Domnald Trump en las que puso en duda el respaldo de los venezolanos a María Corina Machado.

Trump dijo que no habían tenido contacto con la oposición venezolana y cuando fue preguntado por la posibilidad de que Machado pudiera liderar Venezuela en la transición dijo que "sería duro para ella ser líder, no tiene ni el apoyo, ni el respeto en su país. Es una gran mujer pero no tiene el respeto de su nación", unas palabras que no han pasado desapercibidas en las redes sociales.

Esto que ha dicho @POTUS es manifiestamente falso.@MariaCorinaYA es la líder indiscutible del pueblo venezolano. Como bien sabe @SecRubio pic.twitter.com/jHBMe6wRQh — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 3, 2026

La diputada del PP señala que lo que dice Trump "es manifiestamente falso" ya que "María Corina Machado es la líder indiscutible del pueblo venezolano". Y añade "como bien sabe" el secretario de Estado, Marco Rubio.

Lo cierto es que en las elecciones del domingo 28 de julio de 2024, tal y como constataron las actas electorales, los venezolanos respaldaron abrumadoramente la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado. Un triunfo arrollador en unas elecciones celebradas con la oposición prácticamente en la clandestinidad. El régimen impidió votar a los casi 10 millones de venezolanos que han tenido que huir del país.