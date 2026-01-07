Goizeder Azúa: Delcy Rodríguez es "la arquitecta central del sistema autoritario de Venezuela"

La periodista venezolana Goizeder Azúa, quien desde su canal de YouTube ESGOI relata y denuncia todo lo que está pasando en Venezuela, ha contado en los micrófonos de esRadio que tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, "la situación se ha agravado en términos de represión, hay una atmósfera de amenaza, no sólo para los ciudadanos con cámaras fantasmas que se están posicionando en zonas de carreteras, con civiles armados que registran vehículos y revisan teléfonos". También ha asegurado que se han registrado varias detenciones de manera extraoficial.

Además, ha recordado que "en el ámbito periodístico se detuvieron a 14 periodistas durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional ilegítima" que terminó con la proclamación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada "e ilegítima" de Venezuela.

Sobre la libertad de los ciudadanos venezolanos a contar su situación tras el derrocamiento de Maduro, la periodista ha dicho que "hay una gran dificultad para conseguir testimonios dentro de Venezuela, porque desde el boletín oficial se ha publicado que se abre la posibilidad de amenazar y detener a las personas que están apoyando esta operación de captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores porque están atentando contra el Estado venezolano y se tienen que atener a las consecuencias".

Además, ha denunciado "que se están repartiendo armas entre los colectivos y ciudadanos, algo gravísimo en un escenario en el que vemos a Delcy como presidenta encargada e ilegítima".

Papel de Sánchez y Zapatero

Goizeder Azúa ha relatado la situación como "preocupante porque hemos visto a Pedro Sánchez abogar por la democracia en Venezuela cuando el mayor vínculo de España con Venezuela es Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Dos hermanos que han influido en la política exterior de España con el gran hilo conductor que es José Luis Rodríguez Zapatero, quien es mentor de Pedro Sánchez y de Delcy Rodríguez".

Preguntada sobre la nueva etapa de Delcy al mando de Venezuela, ha dicho que "es una de las figuras de mayor rango del régimen de Maduro, está sancionada internacionalmente por corrupción, ha estado muy vinculada a la política interna, al manejo de la economía y el petróleo. También ha encabezado toda la red del servicio bolivariano de inteligencia. Es una mujer que muchos gobiernos democráticos la consideran la arquitecta central del sistema autoritario de Venezuela".

"Es la mujer más educada del régimen. Maduro es un sindicalista entrenado por Cuba, el títere de Cuba, tenemos a Padrino López y a Delcy Rodríguez. Es abogado, estudió en Francia, es como la figura más refinada del régimen y además cuenta con un apoyo del lobby en Estados Unidos", ha añadido.

Es por esto que "medios como The New York Times la han blanqueado y la califiquen como la moderada del régimen. Eso viene también de la ayuda que ha tenido de Zapatero y de ser el principal enlace de China, Oriente Medio y regímenes como Irán y Rusia", ha dicho.

La periodista venezolana ha asegurado desde Es la Mañana de Federico que "Delcy se viene entrenando durante muchos años como la sucesora. Lo que está pasando es que con la gran incertidumbre de esta posible transición, desde EEUU se ha dicho que es provisional y que si no hace caso también correrá con la suerte de Maduro o peor. Hay un gran nivel de preocupación por este personaje que no está sola y que está apoyada por José Luis Rodríguez Zapatero".

La incertidumbre de María Corina Machado

Respecto al papel que tiene que tomar la líder de la oposición, María Corina Machado, ha asegurado que en el país se vive "incertidumbre, dudas y preocupación porque se está apartando la figura de María Corina Machado". En estos momentos que EEUU se está haciendo cargo de los delincuentes, han dicho que les dejen lidiar con ellos porque "les va a salir más caro una transición directa a la democracia".

Y ha avisado de que "EEUU se tiene que cuidar de no imponer a María Corina Machado porque corre el riesgo de que los demócratas de EEUU le digan que está invadiendo un país y no atacando el narcotráfico. Estamos hablando de un monstruo con cinco cabezas", ha añadido.

Sobre el momento histórico de la captura de Maduro, ha dicho que "la gran fotografía de ver a Maduro y a Cilia Flores en territorio norteamericano es el primer paso de ese parto doloroso que significa un momento de transición en el que se ha abierto la puerta, aunque es doloroso ver a Delcy como presidenta encargada e ilegítima". "Estamos hablando de un personaje que desde hace muchos años ha hecho mucho daño a los venezolanos. Estamos a la expectativa de ver qué papel va a tomar María Corina Machado y si regresa a Venezuela o la vemos en EEUU reunida con Trump".

"Lo que se celebra es el gran paso que ha tomado el Gobierno de EEUU. El movimiento democrático sigue vivo, las elecciones se hicieron, se ganaron, gracias al trabajo de María Corina Machado y a la exposición de Maduro como criminal con el Cártel de los Soles, pero no se podía hacer esa extracción sin la ayuda de EEUU", ha asegurado.

También ha tenido palabras para la izquierda de nuestro país tan crítica con la actuación de Trump. "Entiendo que la izquierda española esté abogando por una transición en Venezuela de una forma romántica pero las cosas no son así, para los venezolanos esta es la mejor noticia que nos ha podido pasar", ha dicho la periodista venezolana.

Y ha terminado diciendo que "la gran preocupación de los venezolanos no es ni el petróleo ni una invasión norteamericana sino que esta gente sigue incrustada en el poder y hay que hacer valer la voluntad popular con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado".