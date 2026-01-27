Delcy Rodríguez intenta disimular su colaboración con Trump: "Ya basta de las órdenes de Washington"

Desde la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, ya nadie duda de la estrecha colaboración entre el nuevo Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada y el resto de sus colaboradores, con la administración de Donald Trump. Entre otras cosas, este nuevo acercamiento entre Caracas y Washington ha permitido la liberación de decenas de presos políticos encarcelados por la dictadura en los últimos años.

Sin embargo, esta colaboración de la dictadura con representantes de EEUU no ha sido del agrado de los seguidores chavistas, en especial después de conocer ciertas revelaciones que apuntan a la participación de los excolaboradores de Maduro en dar información que llevó a su captura y traslado a Nueva York por parte de agentes estadounidenses.

En un intento de alejarse de esas versiones, Delcy Rodríguez ofreció unas palabras este lunes en referencia a declaraciones de autoridades de EEUU. Tras una reunión con representantes de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, la presidenta dijo que "el pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo, el pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo".

🇻🇪 | Delcy Rodríguez: "Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos de Venezuela, que sea la política venezolana la que resuelva los conflictos internos".

En su intervención, agregó que "las amenazas personales que recibo, quiero que sepan que ya tuve consciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada y asumí. No tenemos miedo, tampoco tenemos miedo a relaciones con los Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, de respeto humano mínimo".

Trump le agradece

Por su parte, el presidente de EEUU expresó este lunes su agradecimiento a las autoridades de Venezuela por la liberación de presos políticos "a un ritmo rápido" después de que Caracas anunciara que son ya más de 600 los excarcelados, algo que por cierto aún no ha sido verificado por organismos.

"Me satisface informar de que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo rápido y ese ritmo aumentará muy próximamente" dijo Trump en un mensaje publicado en redes sociales y agregó: "¡Me gustaría dar las gracias a la dirigencia de Venezuela por acceder a este potente gesto humanitario!"