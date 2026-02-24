Suiza bloquea 900 millones de dólares en activos vinculados a Nicolás Maduro

Las autoridades suizas han congelado activos venezolanos vinculados al entorno de Nicolás Maduro por valor de 687 millones de francos —alrededor de 887 millones de dólares—. Un tercio de ellos —algo más de 300 millones de dólares— ha sido bloqueado desde la captura del sátrapa venezolano a manos de los Delta Force estadounidenses el pasado 3 de enero, ha detallado la agencia nacional ATS.

Los otros dos tercios, relacionados con distintos procedimientos penales abiertos en el país alpino, habían sido paralizados antes de la operación impulsada por Donald Trump para extraer a Maduro de su fortaleza en Caracas. El arresto propició que Suiza ordenara el 5 de enero de 2026 la inmovilización del resto de los activos de Maduro y sus asociados.

Una "medida de precaución" que las autoridades del país habrían adoptado ante la "volátil situación" generada por la captura del líder chavista. Si se demuestra que los activos fueron adquiridos de forma ilícita, aseguró hace varias semanas el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, los restituirá en forma de beneficio a la población venezolana.

La ley federal del país europeo contempla la congelación de activos de extranjeros "políticamente expuestos" cuando hay razones para asumir que fueron adquiridos mediante corrupción, una gestión delictiva u otros delitos graves. La congelación de activos, ha señalado, no afectaría a ningún miembro del actual gobierno venezolano.

De Maduro y su familia

Tras la inmovilización de activos el pasado 5 de enero, el Gobierno de Suiza explicó que afectaba de forma exclusiva a Nicolás Maduro y a "otras personas asociadas con él". Es decir, que en principio esos fondos no estaban relacionados con otros miembros del actual régimen chavista, en el caso hipotético de que dispusiesen de cuentas en el país helvético.

El comunicado de las autoridades suizas detallaba que "esta congelación de activos, emitida de conformidad con la FIAA, se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela en virtud de la Ley de Embargo, vigentes desde 2018", que —por cierto— también incluyen el bloqueo de activos.

El gobierno de Suiza no solo congeló «todos los activos» que pudiera tener Nicolás Maduro en ese país, sino los de otros 36 venezolanos vinculados al oficialismo, según reveló una investigación de la organización Transparencia Venezuela citada por @TalCual.

Para su pueblo

"El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos legales con respecto a los activos adquiridos ilícitamente", señala el comunicado del Consejo Federal suizo. "La congelación de activos facilita cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca", añade.

"Si éste revela que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano", destaca. La congelación de activos entra en vigor hoy con efecto inmediato y permanecerá válida durante cuatro años hasta nuevo aviso", recoge el escrito.