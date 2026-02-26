Perú como escenario del absurdo político

Ha pasado una semana desde que José María Balcázar fuera designado como nuevo presidente del Perú en reemplazo de José Jerí, destituido por el Congreso por una serie de escándalos relacionados con un presunto tráfico de influencias y contrataciones inadecuadas en la sede presidencial. En estos pocos días, Perú ha demostrado el carácter casi cómico -o más bien tragicómico- pero también absurdo de su clase política.

Una de las principales preocupaciones de la opinión pública es que Balcázar forma parte del partido marxista-leninista Perú Libre, el mismo que llevó al golpista y hoy encarcelado Pedro Castillo al poder en 2021. Esta incertidumbre radica sobre todo en la influencia que podría tener el prófugo de la justicia y candidato presidencial, Vladimir Cerrón, como cabeza de la agrupación política.

Algo que logró tranquilizar un poco el ambiente fue la reunión del nuevo jefe de Estado con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú y uno de los hombres más respetados del país y principal responsable de la estabilidad económica y fortaleza de la moneda peruana.

Otro indicio fue la posibilidad de que el economista Hernando de Soto fuera primer ministro, lo que apuntaba a un posible gabinete con ministros técnicos y no políticos. Sin embargo, después de anunciar su juramentación este martes, y después de varias idas y venidas, finalmente De Soto no fue elegido para ese cargo ante la sorpresa de los medios de comunicación y la opinión pública y la del propio economista que se enteró, según él, a través de la televisión.

Lo cierto es que ahora, la presidenta del Consejo de Ministros es Denisse Miralles, que hasta su designación era ministra de Economía y Finanzas. Esta decisión no ha traído grandes críticas del sector empresarial, pero sí de algunos grupos políticos del Congreso que no han descartado una censura al gabinete, lo que traería aún más incertidumbre en un país que se alista para unas elecciones presidenciales en abril.

El presidente José María Balcázar tomó juramento al nuevo Gabinete ministerial liderado por Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros. Esta gestión de transición asume la responsabilidad de garantizar un proceso electoral democrático, transparente y ordenado. Desde… pic.twitter.com/4nq5CTtwo0 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2026

Lo que realmente espera la población es estabilidad, un estado que claramente no ha logrado el Perú con la elección de Balcázar, cuya permanencia al frente del Ejecutivo ya comienza a ser cuestionada. Y conociendo los antecedentes de la política peruana, todo podría ocurrir.