Costa Rica cierra su embajada en Cuba y lanza duras acusaciones contra el régimen comunista

El Gobierno de Costa Rica ha decidido cerrar su embajada en Cuba y pedir a La Habana que retire su personal diplomático de San José, a excepción de los funcionarios consulares. Lo han anunciado en una conferencia conjunta el presidente del país, Rodrigo Chaves, y su ministro de Exteriores, Arnoldo André Tinoco, quienes han lanzado duras acusaciones contra el régimen castrista y su modelo comunista.

"Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de esa isla hermosa", ha destacado Rodrigo Chaves. En esa misma línea, Tinoco ha expresado la "profunda preocupación" por el "deterioro sostenido" de los derechos humanos en la isla, así como por el "incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública".

Las críticas del canciller costarricense han abarcado además "la escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas" y el "complejo contexto humanitario" que estas condiciones de vida han generado. Situación que, ha subrayado, "afecta al bienestar del pueblo cubano y hacen prácticamente imposible nombrar personal diplomático costarricense para ejercer su labor en La Habana adecuadamente".

Chaves ha acusado a la dictadura de haber "parasitado a otros países para medio darle a su gente" y ha instado al régimen a "reconocer" que "el modelo comunista fracasó en Cuba, como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado". En su opinión, ha llegado el momento de "limpiar al hemisferio de comunistas". En cualquier caso, el canciller ha dejado claro que deben producirse "cambios significativos" para poder "restablecer las relaciones diplomáticas plenas".

Cuba rechaza la decisión

La respuesta del dictador Miguel Díaz-Canel no se ha hecho esperar. "Rechazamos la decisión unilateral del Gobierno de Costa Rica", ha destacado en una publicación de X en la que ha considerado que la decisión del Ejecutivo de Chaves "responde a evidentes presiones del Gobierno de Estados Unidos como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba".

Rechazamos la decisión unilateral del gobierno de #CostaRica, de rebajar el nivel de las relaciones con #Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna. Se trata de un acto inamistoso, que responde a evidentes presiones del gobierno de EE.UU, como… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

En la misma dirección, el Ministerio de Exteriores (Minrex) ha emitido un comunicado en el que rechaza "contundentemente" las "irrespetuosas declaraciones" de Chaves, quien, "al tratar de justificar este acto inamistoso de su Gobierno, manipuló burdamente la historia y la realidad de Cuba e ignoró de manera escandalosa la responsabilidad directa que en el agravamiento de la situación económica y el deterioro de las condiciones de vida del pueblo cubano, ha tenido la política de bloqueo de Estados Unidos".

"Con este paso, el gobierno costarricense, que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América, y se hace partícipe de su escalada agresiva contra la Revolución cubana, rechazada por la comunidad internacional", añade. "Al igual que hace 60 años, fracasará en el empeño", sentencia el texto.