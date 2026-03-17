Cuba sufre un nuevo apagón nacional: "No podemos más, nos están matando lentamente"

Desde las siete y media de la tarde —las 13:40 hora local— Cuba se encuentra bajo un nuevo apagón nacional, el sexto que sufre la isla en apenas año y medio. "Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", ha informado en redes sociales el Ministerio de Energía y Minas (Minem). El colapso energético coincide con la undécima noche consecutiva de protestas ciudadanas, marcadas por caceroladas, barricadas y consignas directas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

La noche del pasado viernes fue un punto de inflexión. Cientos de cubanos tomaron las calles del municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, y atacaron la sede del Partido Comunista Cubano (PCC), uno de los símbolos de poder de la dictadura castrista. Los manifestantes, la mayoría muy jóvenes e iluminados solo con las linternas de sus móviles, clamaron por la libertad en una jornada que se saldó con un herido y al menos cinco detenidos, aunque no se descarta que la cifra sea mayor.

En este escenario de caos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de pronunciarse de forma contundente desde el Despacho Oval. Al ser preguntado por los periodistas sobre si Cuba seguirá los pasos de Irán y Venezuela, Trump ha sido tajante: "En verdad, pienso que sería un gran honor". "Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", dijo.

El mandatario repitió que su administración mantiene conversaciones con la dictadura cubana y describió a la isla como "una nación fallida", porque "no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada". "Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", añadió el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

El despliegue de los "Boinas Negras"

La dictadura cubana mantiene movilizadas a sus fuerzas represivas y ha desplegado militares en las calles para intimidar a la población. "Los Boinas Negras (tropas especiales de la policía castrista) están desplegados por todo el país en diferentes puntos estratégicos y te piden identificarte. Es un abuso represivo, con un pueblo saliendo a las calles tocando cacerolazos todas las noches", explica a esRadio y Libertad Digital un vecino desde el barrio de La Güinera, en La Habana.

"El pueblo ya no puede más, no tenemos absolutamente nada. Ya Cuba no da más. Queremos una nueva vida, al menos que la tengan nuestros hijos y nuestros nietos". La desesperación ha llevado a situaciones de extrema gravedad sanitaria. La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba está alertando sobre el robo de aceite dieléctrico en varias subestaciones, un producto especializado que estaría siendo utilizado para consumo humano, lo que representa un serio riesgo para la vida de las personas.

"Moriremos dando pelea"

Los testimonios directos recogidos por este medio dibujan un escenario de guerra contra la población civil. Bárbara denuncia la desigualdad de fuerzas: "Ellos son los únicos que tienen armas, ellos son los únicos que disparan y arremeten contra el pueblo como si fuera asesino. El cubano lo que está pidiendo es libertad y un cambio". Por su parte, Oniel describe las consecuencias en la infancia: "Un pueblo muerto de hambre. Los niños no pueden ir ni a la escuela porque no duermen: es la noche entera sin corriente. Cocinando con carbón o con leña porque no tenemos ni gas".

La mirada de muchos está puesta en el exterior. Yainel traslada la pregunta que recorre las calles: "¿Por qué no viene Trump y que acabe de hacer las negociaciones, que saquen a los Castro del poder?". Mientras, en los hospitales, la situación es terminal. María Josefa relata su calvario con una madre de 87 años con la cadera partida: "No hay nada, ni una inyección. Me ha salido en 100.000 y pico de pesos". La resistencia, sin embargo, se mantiene firme. Como sentencia Talia: "Aquí nos van a matar, pero por lo menos moriremos dando pelea. Estamos todas las noches en las calles, nos tienen sin internet, solo un poquito de madrugada".