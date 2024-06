'Gritos antes del silencio': el terrible documental que narra cómo Hamás violó, mutiló y asesino a cientos de israelíes

Mujeres y hombres que sobrevivieron al 7 de octubre, chicas que han pasado más de cincuenta días secuestradas por Hamás en lo más profundo de Gaza, militares, miembros de los equipos de voluntarios que acudieron a las zonas del desastre, expertas de los comités oficiales que están estudiando los hechos y recabando la información sobre lo ocurrido…

Son los testimonios con los que se ha montado Gritos antes del silencio, el escalofriante documental que narra, con un terrorífico nivel de detalle que hasta ahora no se había conocido, los abusos sexuales y la violencia extrema a la que los terroristas palestinos sometieron a cientos de mujeres y niñas israelíes. Primero y sobre todo durante el 7 de octubre, después durante meses a muchas de las rehenes que fueron secuestradas y que en muchos casos siguen sometidas y humilladas por sus secuestradores.

El documental ha sido realizado por una productora israelí de renombre, responsable por ejemplo de la primera temporada de la exitosa Fauda, cuenta con una factura técnica impecable y con una presentadora de lujo: Sheryl Sandberg, que fue directora de operaciones de Facebook y es una empresaria muy respetada en Estados Unidos e Israel.

Pero lo más importante son los terribles testimonios que incluye: durante casi una hora supervivientes del 7 de octubre, mujeres que han sido secuestradas por Hamás y han sufrido abusos y violaciones durante su cautiverio o miembros de los primeros equipos de rescate que llegaron a las escenas de los crímenes explican en el estudio o en los propios escenarios donde ocurrió todo las salvajes atrocidades que hacen de la masacre de Hamás un crimen único en la historia no sólo por su magnitud –1.200 personas fueron asesinadas y unas 240 secuestradas– sino por un nivel de crueldad que sólo se recuerda en casos de asesinos psicópatas.

Las dos voces y los dos rostros más presentes son los de Agam Goldstein Almog y Amit Soussana, dos jóvenes que cuentan en primera persona su experiencia después de estar más de 50 días secuestradas por Hamás. De hecho empieza con Agam recorriendo su casa destrozada en un kibutz del sur de Israel y contando como vio a su padre ser asesinado por los terroristas: "Entraron y dispararon directamente a papá, le vi dando su último aliento. Un segundo antes estaba sentado ahí y no me despedí de él ni lo abracé o besé".

Después nos cuenta cómo fue abusada durante su cautiverio en Gaza, un relato que todavía es más duro y detallado cuando Amit explica como su secuestrador, un tal "Mohamed" la violó a punta de pistola tras obligarla a darse un baño:

Eso era lo peor, que dependía completamente de él, dependía completamente del tipo que acababa de violarme. Me sentía culpable, me daba asco a mí misma.

Me forzó y recuerdo que todo ese tiempo pensaba "está bien Amit, sabías que iba a pasar y está pasando, puedes soportarlo, tienes que sobrevivir, tu madre y tu familia te están esperando". Me concentré en eso en lugar de en lo que realmente estaba pasando.

El segundo tipo de testimonios de Gritos antes del silencio es el de los testigos que sobrevivieron al 7 de octubre y, escondidos de los terroristas o mientras huían, presenciaron los actos horribles que sufrieron muchísimas mujeres y también los hombres.

El principal foco de todo aquel horror fue el festival Nova, en el que más de 360 jóvenes fueron asesinados. Una chica llamada Tali Binner explica lo que escuchó desde su escondite:

Después de una hora en el tráiler – se refiere en realidad a una caravana en la que se escondió– empecé a escuchar a mujeres gritando. Escuché a una chica que estuvo gritando mucho tiempo, decía: "¡Por favor, no, no, no, para, para, para, no, no, no". Alguien estaba abusando de ella"