La 'Barbie Gaza' de la flotilla pro-Hamás niega las violaciones del 7 de octubre: "Es un bulo"

La activista pro-Hamás a la que se ha dado en llamar ‘Barbie Gaza’ se está convirtiendo en uno de los personajes más mediáticos de la flotilla en la que también participan Ada Colau y Greta Thunberg.

‘Barbie Gaza’, cuyo nombre real es Ana Alcalde, ha aparecido en muchos vídeos en redes sociales, en ocasiones dando la impresión de que estaba en un viaje de recreo. También ha mantenido alguna intervención televisiva en las que ha dado alguna idea del nivel intelectual y moral del grupo de activistas antisemitas que están viajando a Gaza, en breve con la protección de un barco de la Armada Española enviado por Pedro Sánchez.

Pero este viernes ha batido todos los récords, dando una muestra exquisita de lo que realmente piensan los integrantes de este bizarro grupo y cuál es la solidaridad que tienen con otras mujeres, si por un casual éstas son judías.

Ha sido en el programa En boca de todos, de Cuatro, en el que ha negado las violaciones masivas llevadas a cabo por los terroristas de Hamás el 7 de octubre, algo que no sólo ha demostrado Israel, sobre lo que hay pruebas y múltiples testimonios, incluyendo los de las propias afectadas.

Sin embargo, la activista ha gritado "Bulo, mentiras, eso se ha desmentido, es un bulo" cuando uno de los tertulianos recordaba esos hechos. Ante la sorpresa e incluso la consternación de los que participaban en el programa ha insistido: "Es el bulo de las violaciones, las mismas chicas que han estado secuestradas han salido diciendo que las trataban muy bien".

"Lo de la violaciones a chicas israelíes por Hamás el 7-O es un bulo. Una de ellas dijo que se había sentido fea porque a ella no le habían hecho nada"

Hemos enviado un barco de guerra a proteger a la flotilla pic.twitter.com/RIiKX3SY6c — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) September 26, 2025

Y por si esto no fuera suficiente ha rematado su intervención con una de las frases más deleznables y machistas que se recuerdan: "Es más, una dijo que se había sentido fea porque no la habían hecho nada, no la habían tocado", ha asegurado.

Interpelada por otros tertulianos ha dicho que ella está "en contra de los asesinatos, en contra del sionismo, eso es lo que nos diferencia del supremacismo". Acto seguido ha afirmado que "yo no les deseo la muerte ni a los israelíes, porque yo no soy como ellos".

¿Quién es ‘Barbie Gaza’?

Ana Alcalde ha conseguido cierta relevancia por ser la encargada de subir a las redes sociales contenido sobre la propia flotilla, algo para lo que tenía una cierta cualificación o al menos experiencia: tiene varias cuentas en Instagram, entre ellas una personal con la nada despreciable cantidad de 140.000 seguidores y otra familiar que acumula 200.000 y en la que se mezclan mensajes reivindicativos sobre Palestina, soflamas contra Israel y consejos para tener "el cabello más largo, hidratado y fuerte".

Alcalde tiene 46 años, es natural de Granada, presume de izquierdista y feminista, pero se convirtió al islam al casarse con un policía local de Ceuta –donde vive ahora– con el que ha tenido seis hijos. Tanto su marido como sus hijos participan en las citadas cuentas familiares en redes sociales que acumulan cientos de miles de seguidores.

También tiene su propia marca de ropa y complementos, si bien la cuenta de Instagram de la firma no se actualiza desde el pasado mes de marzo y, para terminar de completar el personaje, es una apasionada del surf.