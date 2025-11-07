Kazajistán se suma a los Acuerdos de Abraham con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la adhesión de Kazajistán a los Acuerdos de Abraham, el pacto para la normalización de relaciones entre Israel y diversos países de Oriente Medio. Trump comunicó la noticia a través de su red social, Truth Social, calificándola como "un avance importante en la construcción de puentes en todo el mundo".

Acuerdos de Abraham La principal iniciativa de Donald Trump en Oriente Medio son estos tratados de normalización diplomática y comercial entre distintos países musulmanes e Israel, los primeros desde que el país hebreo firmara la paz con sus vecinos Egipto (1979) y Jordania (1994). Los primeros firmantes fueron Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos en 2020, al final del primer mandato del presidente norteamericano. Aunque Joe Biden no los impulsó durante su presidencia, Israel y Arabia Saudí estaban cerca de poner su firma en un tratado de normalización cuando tuvo lugar la masacre del 7 de octubre de 2023. Tras el regreso de Trump al poder, se han retomado las conversaciones y se quiere incluir en ellas a Siria, Líbano y Kazajistán. Leer más

El anuncio se produjo tras una llamada tripartita con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev. Trump ha recordado que se trata del primer país de su segundo mandato en sumarse al pacto, y aseguró que será "el primero de muchos", en una clara señal de la continuidad de su política exterior.

Este acuerdo se enmarca en la visita oficial de Tokayev a la Casa Blanca, donde participa en una cena con otros mandatarios de Asia Central. El presidente estadounidense añadió que próximamente se celebrará una ceremonia de firma y reiteró que "muchos más países están intentando unirse a este club de fuerza".

Aunque Kazajistán ya mantenía relaciones diplomáticas con Israel desde 1992, este paso supone una consolidación de los lazos y un ejemplo de "progreso real". Trump felicitó a los líderes por su contribución a la paz internacional, un objetivo central de estos acuerdos impulsados durante su primera presidencia.