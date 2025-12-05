Israel, a los países que abandonan Eurovisión: "La vergüenza cae sobre ellos"

Las televisiones públicas de España, Países Bajos e Irlanda ya han anunciado que no estarán en Eurovisión por la participación de Israel y la respuesta del Estado hebreo no se ha hecho esperar: en un breve mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar ha mostrado su indignación por aquellos países que ya han dicho que no competirán en el concurso: "Estoy avergonzado de esos países que deciden boicotear un concurso musical como Eurovisión por la participación de Israel. La vergüenza cae sobre ellos".

I welcome the decision of the European Broadcasting Union.

I am ashamed of those countries that chose to boycott a music competition like Eurovision because of Israel’s participation.

The disgrace - is upon them. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 4, 2025

En el mismo mensaje Sa’ar celebra la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la organización de televisiones públicas que organiza el concurso, que este jueves anunció que permitiría a Israel participar en el certamen, después de que algunos de sus miembros, entre ellos RTVE, que hubieran pedido la exclusión de Israel.

El ministro israelí también se ha hecho eco de otro mensaje en la red social X del político holandés Geert Wilders, líder del Partido de la Libertad, de corte antiislamista, en el que califica la decisión de la cadena pública neerlandesa AVROTROS como "antisemitismo y un repugnante odio hacia Israel en su forma más fea" y pide que se "disuelva".

RTVE, a la cabeza del pogromo

La televisión pública española fue de las primeras en anunciar, poco después de la decisión de la UER, una decisión que en realidad ya había adoptado el pasado mes de septiembre, después de que el ministro Ernest Urtasun hubiese exigido la expulsión de Israel.

RTVE ha publicado un comunicado en el que aseguraba que había solicitado que la votación fuese secreta, una petición que ha rechazado la presidencia de la UER, que de hecho también se ha negado a que hubiese una votación específica sobre la participación pública israelí KAN.

La corporación pública española no sólo ha rechazado su propia participación, sino que también ha anunciado que no retransmitirá ni la final del concurso que se celebrará el 16 de mayo ni las semifinales que tendrán lugar los días 12 y 14.

La corporación controlada por el Gobierno señala como motivo para su decisión "la situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz" y acusa a Israel de exactamente lo que está haciendo el Ejecutivo español: "La utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hace cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral".