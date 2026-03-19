Netanyahu asegura que Irán ya no puede fabricar misiles ni enriquecer uranio

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación extranjeros en Jerusalén para hacer balance de la operación militar que su país lleva a cabo en Irán desde hace casi tres semanas. Durante su intervención, el mandatario destacó los importantes avances sobre el terreno y garantizó que la nación persa ya no tiene capacidades para enriquecer uranio, limitando drásticamente la amenaza que suponía a la propia supervivencia de Israel.

En su segunda rueda de prensa oficial desde el inicio del conflicto, el dirigente explicó que los bombardeos de los Ejércitos israelí y americano han mermado considerablemente el poderío del enemigo. "Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar", detalló, justo en el momento en el que el Ejército advertía de la llegada de nuevos proyectiles contra el norte del país.

A pesar de estos contraataques, el jefe del Gobierno transmitió un mensaje de confianza en sus tropas. Según sus propias palabras, a lo largo de estos 20 días de campaña, la República Islámica está siendo diezmada militarmente. Los arsenales de drones y cohetes de largo alcance han sido "degradados masivamente" y la promesa de Israel es que terminarán por ser destruidos por completo en las próximas jornadas.

Sobre los plazos de esta intervención, Netanyahu prefirió mantener la cautela operativa y no establecer una fecha límite para el fin de las hostilidades. Aseguró que el Gobierno no está contando los días para dar por concluida la misión, dando a entender que mantendrán la presión militar hasta lograr los objetivos estratégicos marcados.

"¿Acaso le han visto la cara al nuevo líder?"

Netanyahu ha puesto en duda la solidez de la cúpula de poder en Teherán, llamando la atención de los corresponsales sobre la ausencia de apariciones públicas de Mojtaba Jameneí desde que fue designado la semana pasada como sucesor en el liderazgo supremo que ejercía su padre: "¿Acaso le han visto la cara al nuevo líder?", preguntó.

En este sentido, apuntó que los servicios de inteligencia han detectado evidentes grietas en el Gobierno iraní. Aunque quiso mostrarse prudente y evitó hacer predicciones categóricas sobre el estallido de una hipotética revolución interna que tumbe el actual sistema de los ayatolás, sí dedicó unas palabras a la disidencia. Al ser consultado sobre el futuro político en la región, consideró que el príncipe heredero en el exilio, Reza Pahlaví, representa "una fuerza para el bien".

El balance humano de los bombardeos refleja la magnitud de los combates. La ofensiva, que ha impactado en sedes de mando, instalaciones de inteligencia e infraestructuras nucleares, ha dejado al menos 1.230 fallecidos en Irán, si bien la cifra no se actualiza desde el pasado 5 de marzo. Por su parte, los ataques contra el territorio israelí han provocado la muerte de 15 personas, a las que se suman otras cuatro víctimas mortales en zonas palestinas desde finales de febrero.