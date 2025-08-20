Millonarios: ¿por herencia o por mérito? Esto dicen los datos

Desde hace unas semanas se ha hecho viral una afirmación de la revista Forbes acerca de los multimillonarios en España. Y es que, según este medio, el 74% de los multimillonarios en nuestro país lo serían por haber obtenido una herencia, mientras que sólo el 26% de estos multimillonarios lo serían por haberse "hecho a sí mismos". Esta noticia ha ido circulando por medios de todo tipo y ha alcanzado una mayor repercusión a raíz de que un exdiputado de Podemos, Julen Bollain, la compartiera en su perfil de la red social X (Twitter) con el siguiente mensaje:

Sobre esto podemos decir tres cosas: 1) Hay estudios que afirman que el 44% de los multimillonarios en España se han "hecho a sí mismos", como el del banco suizo UBS. 2) La muestra de multimillonarios (mil-millonarios) en España es muy reducida al tratarse de una muestra de apenas 34 personas. 3) Si tenemos en cuenta a aquellos que tienen más de 30 millones de dólares de patrimonio, vemos que sólo el 14% de los millonarios españoles lo serían por herencia.

En primer lugar, vamos a hablar del informe del banco suizo UBS, que como hemos dicho afirmó que en España el 44% de los multimillonarios (mil-millonarios) se habrían hecho a sí mismos, con datos del año 2024:

Como se puede ver, en el caso de España el porcentaje de mil-millonarios que se habrían hecho a sí mismos es del 44%, una cifra superior a la de países como Alemania, Suecia, o Finlandia, y muy superior a la de Dinamarca (donde todos los multimillonarios habrían heredado su riqueza).

Una de las cosas más llamativas que destaca el informe de UBS es que, según el premio Nobel de Economía William Nordhaus, el 98% del valor de las innovaciones de estos ricos va a parar en beneficio de la sociedad, mientras que para el empresario o innovador sólo se queda un 2%. De manera que estos ricos estarían aportando un gran valor a la sociedad, al contrario de lo que se suele pensar.

En segundo lugar, tenemos que una muestra de 34 personas (o incluso si fuera de 100) no es una muestra significativa al ser demasiado pequeña, y en el caso de España tenemos que efectivamente varios multimillonarios lo son por haber heredado, como en el caso de Sandra Ortega (hija de Amancio Ortega) o en el caso de los herederos de Rafael del Pino, fundador de Ferrovial. Así pues, para que la muestra sea representativa tiene que ser bastante más grande.

En tercer lugar, y al hilo del segundo punto, si nos alejamos un poco del foco de los multimillonarios y empezamos a contar entre aquellos millonarios con un patrimonio superior a 30 millones de dólares (más de 25 millones de euros), tendríamos que en España sólo el 14% de los millonarios lo serían por haber recibido una herencia. Esto se deduce de un trabajo de los economistas Jonathan Wai y David Lincoln, («Investigating the right tail of wealth»). Este trabajo divide la fuente de la riqueza en tres categorías:

Aquellos ricos que tenían su fortuna por haberla heredado.

Los ricos que habían heredado una parte y que habían sabido gestionarla y crear otra buena parte por su propia cuenta, es decir, mitad y mitad.

Quienes eran ricos por haber creado ellos mismos su patrimonio, es decir, "hechos a sí mismos".

Pues bien, estos son los resultados de sus análisis:

En vista de lo que muestra esta tabla, tenemos que sólo el 14% de los millonarios españoles (patrimonio superior a 30 millones de dólares) lo serían por haber heredado. Otro 38,4% de estos millonarios lo serían por haber heredado una parte y por haber sabido gestionar y acrecentar esa herencia, mientras que el 47,5% de estos millonarios lo serían por haber creado una fortuna por su propia cuenta. Según este informe del año 2015, el número de personas con más de 30 millones de dólares de patrimonio ascendía a 177.

Las cifras de España contrastan con las de otros países como son Alemania, Suecia o Austria, donde el porcentaje de ricos que lo son por haber heredado representan al 30,8%, al 43,8% y al 49,6% del total.

En resumidas cuentas, la realidad es que la mayoría de los millonarios no lo son por haber heredado, al menos no en el caso de España, y aunque eso fuera así no sería ningún problema. El problema estaría en que esa riqueza que se hereda se hubiera obtenido de forma ilegítima.