En Cuba recurren a vehículos de tracción animal ante la falta de combustible

Un chiste sobre Cuba refleja la realidad del socialismo en el país caribeño: "¿Qué usaban en Cuba antes de las velas? Electricidad". Aunque resulta gracioso, este chiste muestra los constantes apagones que sufre la población cubana como consecuencia del desastre que supone la dictadura socialista de Miguel Díaz-Canel, o antes de los hermanos Castro. A este chiste se podría añadir otro: "¿Qué usaban en Cuba como transporte antes de los animales? Vehículos". En este artículo te vamos a explicar por qué.

Como es de sobra conocido, en Cuba gobierna el Partido Comunista de Cuba desde 1965 (aunque la revolución se culminó en 1959) y desde entonces el país isleño lleva más de 60 años sufriendo las consecuencias del socialismo real implantado por Fidel Castro y sus secuaces. Cuba es un país extremadamente pobre donde las remesas suponen un importante apoyo para muchas familias, y donde desde hace años los cubanos tienen que afrontar otro problema a los ya existentes: la falta de combustible.

Han pasado ya varios años desde que Cuba viene sufriendo una crisis de combustible que limita más la ya de por si difícil vida de los cubanos y la consiguiente actividad económica. El país caribeño es incapaz de proveerse de petróleo y en consecuencia tiene que importarlo desde Venezuela, aunque ni siquiera los 31.000 barriles diarios que envía la dictadura de Nicolás Maduro al país isleño sirven para paliar la crisis energética. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 2000 se enviaban 55.000 barriles diarios de petróleo, o los 100.000 barriles diarios que Venezuela llegó a enviar en sus años de bonanza.

De esta forma, y ante la falta de combustible, los cubanos tienen que ingeniárselas para poder seguir con sus vidas de la forma que sea, y eso los ha llevado a recurrir al uso de vehículos de tracción animal. En el siguiente vídeo podemos ver un ejemplo de lo que esto supone.

Como se puede ver en el vídeo, grabado allá por 2019, no son pocos los ciudadanos cubanos que recurren a vehículos que son tirados por caballos o burros (o directamente por personas con el uso de "bicitaxi") ante la falta de combustible que lleva asolando a la isla desde hace ya años.

Ante este desastre a nivel humano, político y económico, los fanáticos y defensores del régimen cubano suelen culpar al "bloqueo de Estados Unidos" como el gran responsable de que Cuba sea un país tan pobre. Más allá de que tal cosa no es real, como ya se ha explicado en Libre Mercado en este artículo, Cuba es un país que comercia con todos aquellos países que lo desea e incluso con Estados Unidos, donde el país dirigido por Donald Trump es uno de sus principales socios comerciales en cuanto a importaciones, desde donde proceden 9,24% de estas (datos de 2023, según OEC).

Así pues, Cuba no sufre un bloqueo comercial (sino un embargo comercial) y la culpa de que haya apagones constantes de electricidad y de que la falta de combustible (y el dinero con el que comprarlo en el extranjero) lleve a sus ciudadanos a usar animales como sustitutos de los coches es del propio sistema socialista.

En definitiva, vemos que el país caribeño sigue en retroceso y que cada vez la calidad de vida de los cubanos cada vez va a peor, pasando de usar electricidad a velas y de coches y transporte movido por combustible a transporte movido por animales. Esta es la verdadera cara del socialismo real, que promete el paraíso en la tierra y lo que consigue traer es el infierno más miserable en la tierra.