"Las cooperativas están al límite": las arroceras exigen medidas urgentes para no desaparecer

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado formalmente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha de "medidas urgentes y excepcionales que permitan la utilización de materias activas imprescindibles para la sanidad vegetal del arroz", según se desprende de la información oficial de su página web.

Desde la organización indican que el cultivo del arroz es esencial desde el punto de vista económico y social para las zonas rurales pero también lo es para la conservación de humedales, espacios protegidos y hábitats de aves acuáticas.

"Las cooperativas están al límite"

España y otros países del sur de Europa como Italia, Francia, Portugal y Grecia han estado viendo cómo se está perdiendo la superficie de cultivo de arroz. Además, en el comunicado de Cooperativas Agro-alimentarias de España han señalado que "en la última década ha descendido más de un 24 % a nivel europeo. Mientras tanto, aumentan las importaciones de arroz procedentes de terceros países, donde los requisitos fitosanitarios y laborales son mucho más laxos".

Félix Liviano, presidente del sector del arroz de esta organización, ha señalado que "las cooperativas están al límite" y que no se puede exigir una producción sostenible "sin proporcionar herramientas eficaces para proteger los cultivos".

En concreto, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación obtener la autorización "con carácter de urgencia" para usar de manera excepcional el herbicida AURA (Profoxidim 20%). "Un producto que sí ha sido permitido en países productores de arroz europeos, como Italia, Grecia y Portugal, como materia activa imprescindible para la lucha contra las malas hierbas", han señalado desde la organización.

De igual manera, esta organización ha solicitado en "innumerables ocasiones" la aplicación del principio de reciprocidad con los productos importados, "cuestión que se agrava más en la propia UE autorizando a unos países y a otros no para un mismo cultivo".

Liviano ha sido contundente y ha señalado que "sin una respuesta decidida y urgente, estamos abocados a la desaparición del cultivo del arroz en nuestro país, con todas las consecuencias que ello conlleva para el empleo, el territorio y el medioambiente".

No obstante, desde las cooperativas se han mostrado comprensivos con el uso de los productos fitosanitarios y reconocen que hay que hacer un uso responsable de ellos para priorizar la seguridad de los agricultores, consumidores y medio ambiente. Desde Cooperativas Agro-alimentarias apuestan por ir más allá de las prohibiciones y buscan "reducir riesgos y exposición". Además también están interesados en "una colaboración activa" con la Administración para la búsqueda de soluciones que puedan garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector.