Emiratos Árabes compra el 100% de la española Inima con su energética Taqa

Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) ha firmado un acuerdo con la surcoreana GS Engineering & Construction para adquirir el 100% de GS Inima, compañía española especializada en tratamiento y desalinización de agua. La operación está valorada en unos 1.200 millones de dólares (1.023 millones de euros) y se espera que se cierre en 2026, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes.

La energética emiratí, que en 2024 ya exploró sin éxito una entrada en Naturgy, ha subrayado que la integración de GS Inima será clave para acelerar su estrategia internacional en el sector del agua. "La adquisición marca un paso fundamental en la creación de una plataforma hídrica global de primer nivel", señaló la compañía, confiando en que la operación impulse su Ebitda con "incrementos significativos" tras la conclusión de la transacción.

Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) es una empresa controlada mayoritariamente por el gobierno de Abu Dabi, uno de los siete emiratos que conforman Emiratos Árabes Unidos. Inima es la antigua filial de tratamiento de aguas de OHLA.

Con sede en Madrid, GS Inima gestiona alrededor de 50 proyectos activos en una decena de países, incluyendo España, Brasil, México, Estados Unidos y Omán. Su cartera abarca desde plantas de desalinización hasta el tratamiento de aguas residuales e industriales, con cerca de 30 alianzas público-privadas a largo plazo. En 2024, la firma facturó 389 millones de euros y alcanzó un Ebitda de 106 millones, respaldado por contratos de concesión que incorporan cláusulas de ajuste a la inflación, lo que garantiza flujos de caja estables.

El consejero delegado de Taqa, Jasim Husain Thabet, definió la operación como "transformadora" y destacó que GS Inima aportará "solidez operativa y técnica a escala global". Según Thabet, la adquisición permitirá a Taqa posicionarse como líder internacional en soluciones hídricas innovadoras y bajas en carbono, ampliando su huella en Oriente Medio, Europa y América.

La compañía emiratí ya participa en proyectos de infraestructura hídrica de gran escala en países como Marruecos y Uzbekistán, en línea con su compromiso de reforzar la seguridad del agua a largo plazo en mercados estratégicos.

El anuncio llega un año después de que Taqa pusiera fin a las negociaciones con CriteriaCaixa, CVC y GIP para intentar entrar en Naturgy, movimiento que finalmente no fructificó.