La justicia australiana ordena ejecutar laudos renovables contra España por 469 millones

El Tribunal Federal de Australia ha asestado un nuevo golpe al Reino de España en la batalla judicial de las renovables. La corte ha dictado una sentencia histórica que obliga a ejecutar cuatro laudos arbitrales por valor de 469 millones de euros, rechazando de plano los intentos del Gobierno de escudarse en la inmunidad soberana.

El juez Stewart fue tajante: España renunció a la inmunidad al firmar la Convención del CIADI y, por tanto, no puede evitar el pago. Además, reprochó la estrategia procesal de la Abogacía del Estado, a la que calificó de "poco útil y gravosa".

Los importes fijados en el fallo se reparten así:

59,6 millones en el caso RREEF

41,76 millones en el caso 9REN

77 millones en el caso Watkins

290,6 millones en el caso NextEra

A estas cantidades se sumarán intereses y costas judiciales.

Costas también contra Bruselas

La sentencia no solo derriba todas las defensas de España, sino que también impone costas a la Comisión Europea, cuya intervención en apoyo a Madrid fue rechazada por "irrelevante y repetitiva".

España, el mayor moroso mundial en arbitrajes

Con este fallo, España acumula ya 26 derrotas firmes en tribunales internacionales por el recorte retroactivo a las primas renovables. Solo en el último mes ha perdido en Bélgica, EE. UU. y ahora Australia.

El total pendiente de pago supera los 1.400 millones de euros, cifra que se eleva a 1.870 millones de dólares al añadir intereses y gastos. España se consolida así como el país con más impagos de laudos arbitrales en todo el mundo.

Un portavoz de los inversores celebró la resolución:—La decisión del tribunal australiano lanza un mensaje claro: España no puede escudarse en la inmunidad para eludir sus obligaciones. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional y los jueces lo están confirmando.

Negociaciones estancadas

El Ejecutivo español cerró recientemente un acuerdo para liquidar el laudo JGC, lo que abría la puerta a más soluciones negociadas. Sin embargo, la falta de avances en el resto de casos empuja a los inversores a mantener la vía de los embargos en el extranjero.