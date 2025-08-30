Turner (Grupo ACS) construirá el Centro de Artes de Kamloops como contratista general

Clark Builders, una división de Turner Construction, se enorgullece de ser el contratista general asociado de IPD para el Centro de Artes de Kamloops (KCA) , un proyecto transformador que se ejecuta mediante un modelo de Entrega Integrada de Proyectos (IPD). Este nuevo centro cultural revitalizará el centro de Kamloops, impulsando el desarrollo económico, apoyando el crecimiento demográfico y enriqueciendo la próspera comunidad artística de la ciudad.

La Sala de Música de cuatro pisos y aproximadamente 120,000 pies cuadrados albergará a la Orquesta Sinfónica de Kamloops y albergará una amplia gama de eventos artísticos y comunitarios. El alcance del proyecto incluye la integración de la Sala Kelson adyacente, la mejora de la infraestructura externa y la construcción de espacio administrativo y de oficinas para la Sociedad del Centro de Artes de Kamloops y otras organizaciones residentes.

Características principales del nuevo Centro de las Artes:

Teatro principal con capacidad para 1100 personas

Teatro secundario con capacidad para 450 personas

Espacios flexibles de estudio, ensayo, producción y educación

Oficinas administrativas y de inquilinos

Espacios de reunión y comerciales

Aparcamiento subterráneo

Sistemas de almacenamiento y soporte de edificios climatizados.

Actualmente en la fase de validación, el proyecto se desarrolla en estrecha colaboración con la ciudad de Kamloops y un equipo experto de socios de IPD. Se prevé que la construcción comience en otoño de 2025 y finalice en 2029.

"El modelo de Ejecución Integrada de Proyectos nos permite colaborar desde el principio, resolver desafíos juntos y obtener mejores resultados", afirmó Scott Benoit , Director de Desarrollo de Proyectos de Clark Builders. "Es emocionante trabajar con un equipo tan dedicado en un proyecto que tendrá un impacto duradero en el futuro cultural y económico de la ciudad".

Clark Builders espera una asociación colaborativa con la Ciudad de Kamloops, Station One Architects, Collins Steel, Westcana Electric, Kerr Interior, Interior Plumbing & Heating Ltd., WSP + Rocky Point Engineering, Aercoustics, MCW Consultants Ltd., WSP + Fast + Epp, DWD Theatre Design, True Consulting, Weft Strategies y VDM Consulting