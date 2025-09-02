La Comisión Europea lanzó a principios de agosto una consulta pública para recabar opiniones de cara a una futura simplificación de la legislación ambiental de la UE. La iniciativa pretende reducir la carga burocrática de las empresas y organismos públicos sin comprometer, afirma Bruselas, los estándares ambientales ni la protección de la salud humana.

Tras 20 días de incendios que dejan 300.000 hectáreas arrasadas por el fuego y cuatro muertos, el campo ha denunciado las múltiples restricciones que les impiden una correcta gestión forestal para evitar que los campos se conviertan en un polvorín durante la época estival. Entre esas normas se encuentran, por ejemplo, la Ley de Restauración de la Naturaleza que pretende restringir la intervención humana en los ecosistemas, la Directiva Marco del Agua o la Directiva de Hábitats que limita la agricultura, la ganadería y la gestión forestal en los espacios la Red Natura 2000.

Sin embargo, la propuesta de Bruselas para simplificar la normativa ambiental ha encontrado una férrea oposición por parte de varias organizaciones ecologistas, que temen que la reducción de burocracia suponga una menor protección del medio ambiente. WWF, SEO/BirdLife, Bureau Europeo de Medio Ambiente –del que forma parte Ecologistas en Acción– y ClientEarth han lanzado la campaña internacional "Hands Off Nature" (Quitad vuestras manos de la Naturaleza) para movilizar a la ciudadanía en contra de la propuesta de la Comisión.

Estas organizaciones ambientalistas consideran que Bruselas ha iniciado un "movimiento de debilitamiento de la normativa ambiental" que "enmascara un intento de erosionar" la misma, así como los requerimientos oficiales para la protección del medio ambiente y la salud. Por ello, urgen a la población civil a enviar mensajes personalizados a través de la página web oficial Have Your Say, antes del cierre de la consulta el próximo 10 de septiembre.

Después de la consulta sobre el lobo que derivó en una flexibilización de la protección del depredador, estas ONG aseguran que "sea cual sea el resultado de la consulta de la Comisión, no puede justificarse el debilitamiento del andamiaje normativo en la UE, cuando ya estamos viviendo un retroceso en protección ambiental".

La Comisión Europea continúa abierta a recibir opiniones hasta el 10 de septiembre de 2025, invitando a empresas, organizaciones y ciudadanos a compartir experiencias y propuestas que incluyan la eliminación de requisitos duplicados, la digitalización de informes y la mejora de los procesos de autorización, en busca de un equilibrio entre eficiencia administrativa y salvaguarda del medio ambiente.