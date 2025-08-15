Ayuso carga contra la "burocracia rígida" y las "agendas ideológicas" que dificultan el trabajo en el campo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este jueves contra la burocracia ambiental, los grupos de presión y las agendas ideológicas que, según ha denunciado, impiden el trabajo cotidiano de las personas que viven y trabajan en el campo español.

Durante su intervención desde la Casa de la Villa, con motivo de los actos por la festividad de la Virgen de la Paloma, Ayuso ha vinculado el impacto de los incendios forestales en España a un "cúmulo de circunstancias", entre ellas, la falta de gestión activa y preventiva del medio rural. "Está también ocurriendo en todo el Mediterráneo. No hay más que ver otros países como Grecia, que todos los años sufre las mismas consecuencias", ha señalado.

"Lo que hay que hacer es prevención"

La presidenta madrileña ha reclamado más políticas de prevención durante todo el año y ha criticado que "muchas veces por grupos de presión [...] se impide limpiar márgenes de los ríos, desbrozar", lo cual termina siendo contraproducente. "Se dejan llevar por agendas ideológicas que no son nada efectivas y que, como bien señalan las gentes del campo, lo único que hacen es impedir su trabajo cotidiano".

Ayuso ha defendido prácticas tradicionales como el pastoreo preventivo o la limpieza de los bosques. "Antaño había muchas más labores de pastoreo preventivo, de desbroce y de limpieza de los bosques", ha explicado. A ello ha sumado el compromiso de su gobierno para seguir destinando recursos, lo que, según ha dicho, permite que la mayoría de los incendios en Madrid se queden en conatos.

En referencia al incendio de Tres Cantos, Ayuso ha reconocido su excepcionalidad: "Se está todavía estudiando el origen, pero las ráfagas inéditas de viento provocaron que el fuego avanzara a una velocidad de ocho kilómetros a la hora".

Como prioridad inmediata, ha subrayado la necesidad de "reparar, limpiar, reforestar en la medida de lo posible, ayudar a las personas afectadas y poner a disposición del resto de las comunidades" los recursos disponibles.

Con este mensaje, la dirigente madrileña ha puesto el foco en la necesidad de dejar a un lado el obstáculo normativo y político para abordar de forma eficaz la gestión forestal y reforzar la colaboración entre administraciones frente a las emergencias.