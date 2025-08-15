El Gobierno del 'si quieren ayuda, que la pidan' busca tajada política en plena emergencia por los incendios

Más de 115.000 hectáreas calcinadas, 38 incendios activos y tres muertos: los fuegos que están arrasando España han puesto de relieve, una vez más, la carencia de medidas efectivas de prevención en el campo. Las hectáreas calcinadas, los desalojos masivos y la evacuación de poblaciones enteras son el resultado de años de abandono en la gestión forestal y de infraestructuras preventivas que siguen sin aplicarse.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha desperdiciado la ocasión para sacar tajada política de semejante tragedia y atizar a los presidentes autonómicos del PP y a sus gobiernos. Abrió la veda este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien atizó al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, con presuntos chistes como este: "¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita".

Lejos de arrepentirse, este miércoles, el exalcalde de Valladolid defendió sus infames comentarios: "Si alguien cree que yo voy a dar un paso atrás en mi labor de reivindicar que los gobiernos del PP tengan responsabilidad, se equivoca. No voy a dar ningún paso atrás. Voy a seguir actuando conforme a mi conciencia".

A su lado se hallaba el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien defendió la gestión del Gobierno cuando hay catástrofes naturales y censuró, veladamente, la dejadez de los dirigentes populares: "Yo hago una reflexión en voz alta, este Gobierno no elige las emergencias a las que ha de enfrentarse, pero sí elige cómo estar al pie del cañón desde el primer día". "A nosotros", añadió, "las crisis nos encuentran trabajando".

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró este jueves en La hora de la 1 que "si una comunidad autónoma, dentro de su propia responsabilidad, entiende que, por la circunstancia que sea, no se ve capacitada para la gestión, puede solicitar y debería solicitar al gobierno la asunción de la competencia".

Más amenazante, el ministro de Transformación Digital y líder del PSM, Óscar López, dijo en Mañaneros de TVE que el Ejecutivo central "no se va a quedar cruzado de brazos ni mirar hacia otro lado": si ve "que a alguna Comunidad se le va de las manos" el control de los incendios, "este Gobierno va a actuar". En un ejercicio ridículo de incoherencia, criticó a Ayuso por estar de vacaciones en Miami, y a Feijóo por acudir a una zona incendiada.

Además, este miércoles, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en una entrevista en la SER –siempre en territorio amigo–, hizo una declaración que recordó mucho a aquella rueda de prensa del presidente Sánchez ante los terribles destrozos de la DANA, cuando vino a decir que si necesitan ayuda, que la pidan. A la pregunta: "¿Va a visitar usted alguna de las zonas incendiadas o el presidente del Gobierno?", la ministra contestó: "Si mi presencia es necesaria, va a colaborar y va a ayudar, siempre estoy disponible, por supuesto. Si es positivo me trasladaré a cualquier lugar donde sea útil y otro miembro del Gobierno, igual, aunque en este momento no está previsto".

Finalmente, la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha calificado a Feijóo de "caradura" por "aplaudir y justificar" a los presidentes autonómicos en vez de "exigirles ponerse en frente de las catástrofes y que inviertan en esta materia".

El PP entra al trapo

Alberto Núñez Feijóo acusó al Gobierno de "seguir de vacaciones" mientras España enfrenta un "riesgo máximo" por los incendios. En una entrevista difundida el miércoles por Europa Press, Feijóo lamentó la "ausencia de políticas contra incendios" y criticó que el Ejecutivo central "no está asumiendo sus competencias", señalando que debería haber solicitado ayuda a la Unión Europea "hace días".

Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco, los presidentes de Galicia y Castilla y León, respectivamente, denunciaron que el presidente del Gobierno aún no les ha llamado. En declaraciones previas, Mañueco criticó a Óscar Puente por su "utilización frívola" del sufrimiento causado por los incendios y defendió la actuación "inmediata" de su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Por su parte, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del PP, lamentó, también el miércoles, que "España está ardiendo" mientras las comunidades autónomas lideran la lucha contra los incendios. Bendodo criticó que el Gobierno "solo actúa cuando se lo piden" y enfatizó la necesidad de un Ejecutivo "proactivo" que se adelante a los problemas y ofrezca ayudas antes de que se soliciten.

Además, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Política Social del PP, denunció este jueves que el Gobierno dispone de solo 42 aeronaves para la extinción de incendios en 2025, cinco menos que en campañas anteriores. Fúnez atribuyó esta reducción a la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y afirmó que la "debilidad parlamentaria de Sánchez" está afectando la seguridad de los españoles.

Quien, hasta el momento, no ha respondido a las provocaciones socialistas es la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, quien ha declarado que "los incendios son de todos, no existen las fronteras" y no ha querido entrar en la guerra tuitera de Óscar Puente: "El Twitter hay que dejarlo para otro momento".