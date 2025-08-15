El incendio forestal de Molezuelas, el peor de la historia de España

El incendio forestal que se declaró el pasado domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que afecta gravemente a la provincia de León se ha convertido en el peor de la historia de España desde que comenzaron los registros oficiales en 1968, con dos hombres muertos y más de 31.500 hectáreas quemadas hasta el momento. Cifra que podría ser aún mayor si atendemos a las estimaciones del sistema satelital europeo Copernicus, que la eleva hasta las 37.000 hectáreas.

Según los cálculos facilitados este jueves por la Junta de Castilla y León, el fuego ha arrasado 5.200 hectáreas de pinar, 10.300 de monte bajo, 11.000 hectáreas de terreno agrícola y otras 5.000 hectáreas de matorral y pasto. En el verano del año 2022, hubo dos graves incendios en la sierra de la Culebra, en Zamora, cuyo perímetro combinado afectó a un área de más de 60.000 hectáreas, pero cada uno por separado no llegó a las 30.000 hectáreas.

Grandes incendios de España

Previamente, este triste récord lo tenía el incendio que asoló Minas de Ríotinto (Huelva-Sevilla), en el año 2004. Se inició el 27 de julio y fue extinguido el 4 de agosto. Se quemaron 29.867 hectáreas. El fuego tuvo un origen intencionado pero la Audiencia Provincial de Huelva absolvió al principal acusado por falta de pruebas.

Muy de cerca le seguían los que se produjeron en Cortes de Pallás (Valencia) y Villarluego (Teruel), en los años 2012 y 1994 respectivamente. En ambos casos, se quemó un área de más de 28.000 hectáreas. El primero fue por una negligencia, cometida al instalar unas placas solares; el segundo, por un rayo.

El fuego registrado en la sierra de Culebra en 2022, mencionado líneas más arriba, se originó en Losacio. Se cobró la vida de cuatro personas y dejó 26.182 hectáreas calcinadas. Con alrededor de 25.500, estarían los de Moratalla en Murcia y Millares en Valencia. Ambos tuvieron lugar en 1994 y el segundo —provocado por un rayo— causó 7 víctimas mortales.