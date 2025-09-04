Turner (Grupo ACS) celebra el inicio de la NFL con un legado de construcción de estadios icónicos

La temporada 2025 de la NFL arranca con un hito para Turner Construction Company (Grupo ACS): el campeonato de fútbol americano comienza y terminará en estadios construidos por la compañía.

El Lincoln Financial Field, en Filadelfia, hogar de los Philadelphia Eagles, será el escenario del kickoff de la nueva temporada. Por su parte, la gran final regresará al Levi's Stadium, en California, sede de los San Francisco 49ers, otro recinto emblemático diseñado y construido por Turner.

Más de 18 equipos de la NFL

Con una trayectoria consolidada, la empresa ha colaborado con la propiedad de 18 equipos de la NFL, incluyendo a los Chicago Bears, Green Bay Packers, Detroit Lions, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y Houston Texans.

Además, Turner avanza en proyectos de gran envergadura, como los nuevos estadios de los Buffalo Bills y los Tennessee Titans. Pero su impacto no se limita a los estadios: la compañía celebró recientemente la colocación de la viga final en Broncos Park, el nuevo centro de entrenamiento de los Denver Broncos, y su renovación de las instalaciones de operaciones de fútbol de los Houston Texans fue reconocida como "Mejor Proyecto" por la prestigiosa revista Engineering News-Record.

Con más de un siglo de experiencia, Turner reafirma su posición como líder en la construcción de recintos deportivos y protagonista indiscutible de los escenarios más importantes de la NFL.