Un fallo informático paraliza los trenes AVE en Madrid mientras Puente comparece en el Congreso

El servicio de trenes de alta velocidad se ha vuelto a ver afectado. Esta vez, los trenes con origen y destino en Madrid han sufrido paradas y retrasos generalizados –especialmente en las estaciones de Atocha y Chamartín– debido a un fallo informático. Mientras todo esto sucedía, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se encontraba compareciendo en el Congreso sobre las incidencias que se han producido estos pasados meses en la red ferroviaria española.

La caída de servidores informáticos ha sido la causa principal del colapso temporal en el servicio de alta velocidad, según ha informado Adif a través de la red social X. El problema ha impedido la gestión habitual de tráfico ferroviario, provocando retrasos significativos y paralización de trenes tanto en trayectos de salida como de llegada a Madrid.

‼️ Por una caída de los servidores informáticos de Adif, trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid se han visto afectados con paradas y retrasos. Los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación. — INFOAdif (@InfoAdif) September 4, 2025

A pesar de que los equipos informáticos de respaldo se activaron tras la caída principal, la recuperación no ha sido inmediata, generando una afectación directa en el transporte de miles de viajeros. En respuesta a esta situación, Renfe ha anunciado la posibilidad de cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día.

Cientos de pasajeros denuncian parones prolongados

En redes sociales, los pasajeros han mostrado su descontento con la gestión de la incidencia. Algunos aseguran haber estado detenidos en mitad de trayectos durante horas. Un viajero ha denunciado llevar más de tres horas parado en el AVE de las 9:32 con salida desde Chamartín. Otros usuarios han cuestionado la versión oficial de Adif, que apuntaba a una "recuperación gradual".

Comentarios como "no habrán funcionado tan correctamente los sistemas de respaldo" o "toda la estación de Chamartín está parada" se han repetido en redes, donde también se han compartido imágenes de trenes detenidos y estaciones congestionadas. Los usuarios de los trenes afectados han tachado de burla que los equipos de respaldo hayan funcionado de forma adecuada, ya que no ha sido así.

Coincide con la comparecencia del ministro de Transportes

La avería ha tenido lugar el mismo día en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía en el Congreso para dar explicaciones sobre el estado del sistema ferroviario. Durante su intervención, ha revelado que 300 servidores de Adif han caído, aunque ha asegurado que el sistema de refuerzo ha funcionado y que la circulación se iría normalizando.

Puente ha admitido que el material ferroviario es anticuado y que no se ha estrenado un tren de alta velocidad en España desde 2010. También ha señalado que el Gobierno ha licitado 475 nuevos trenes por valor de 5.200 millones de euros, cuya entrada en funcionamiento está prevista para principios de 2026.

Reconocimiento de fallos en los trenes Avril y previsión de más incidencias

El ministro ha reconocido además los problemas asociados a los trenes low-cost Avril, cuya línea Madrid-Barcelona ha sido suspendida. Según Puente, los modelos han presentado "incidencias" que obligaron a su retirada, y ha advertido de que los próximos dos años podrían seguir marcados por problemas técnicos, tanto por el desgaste de trenes antiguos como por errores en nuevos modelos que todavía deben ajustarse.

En su intervención, ha defendido que solo un 4,6% de los trenes han sufrido retrasos de más de una hora en lo que va de año, aunque ese porcentaje representa unos 3.260 trenes, algunos con paradas de más de 14 horas. También ha señalado que el 77% de las incidencias ferroviarias registradas en 2025 se deben a causas de gestión, frente al 23% provocadas por incendios o fenómenos meteorológicos.