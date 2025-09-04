Un trabajador de Correos desvela que hay repartidores que "dos o tres veces al día se van a su casa" en horario laboral

España vive su mejor momento histórico en cuanto a ocupados en una actividad laboral con algo más de 22 millones de personas trabajando (según el INE), sin embargo, el número efectivo de horas trabajadas por todos los ocupados a la semana en el segundo trimestre de 2025 sigue por debajo de los niveles del año 2008 e incluso por debajo de los ofrecidos el año pasado por las mismas fechas.

Si en el 2T de 2024 hubo un total de 21,6 millones de ocupados y 701.895 millones de horas efectivas trabajadas, en el 2T de 2025 hubo 22,2 millones de ocupados y 698.367 millones de horas efectivas trabajadas, según datos del INE. Esta menor cantidad de horas efectivas trabajadas puede tener muchos motivos (trabajo a media jornada, reducciones de jornada, etc.), pero uno de los que más presencia ha adquirido en los últimos años es el del absentismo laboral.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Randstad Research, esta ha sido la evolución del absentismo laboral (tanto el general como el absentismo por incapacidad temporal) desde el año 2008:

Como se puede ver en el gráfico, si en el año 2008 el absentismo provocaba que se perdieran el 4,5% de las horas pactadas de trabajo, a finales del 2024 esa cifra llegó al 6,7%. Mención especial al fenómeno de la incapacidad temporal, que se define como la situación de un trabajador que, debido a una enfermedad o a un accidente, está impedido temporalmente para trabajar y requiere de asistencia sanitaria. Pues bien, como vemos este fenómeno ha aumentado más de un 70% desde 2008. Por sectores, la industria presenta la tasa de absentismo general más alta con el 7,2%, siendo el sector textil uno de los principales afectados.

Según el Consejo Intertextil Español (CIE), que representa a la cadena de valor del sector textil-confección en España, ha señalado que el absentismo laboral está poniendo en riesgo la continuidad laboral de muchas pymes del sector textil, acogiéndose a las cifras de la CEOE que indican que el coste del absentismo laboral superará los 32.000 millones de euros en 2025. También según Randstad Research las horas no trabajadas por absentismo han crecido un 40% en el sector manufacturero en los últimos cinco años.

El presidente del CIE, José María Mestres, ha afirmado que "si no se facilita un modelo más flexible de reincorporación y seguimiento, muchas pymes industriales no podrán mantener el ritmo de actividad. La normativa actual no se ajusta a la realidad de la producción".

Correos, un foco de absentismo laboral

Otro de los sectores con mayor nivel de absentismo laboral es el que tiene que ver con las "actividades postales y de correos", llegando a perderse el 11,8% del total de horas pactadas de trabajo. En este sentido, un funcionario dedicado al reparto en Correos, Jorge de Mingo, contó su experiencia en el programa de Antena 3 "Y ahora Sonsoles verano":

"En mi oficio tengo conocimiento y sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir. Y varias cosas más. Yo lo he visto con mis propios ojos. Luego llegan con cartas sin repartir porque han estado tiempo parados en su casa".

En este sentido, el trabajador de Correos estaba de acuerdo con que se hicieran inspecciones a los funcionarios: "Estoy a favor, tanto en la baja como incluso en el periodo laboral, cuando están trabajando. Creo que ahí hay incluso más fraude que en el periodo de baja".

Dentro del top 10 con menor absentismo laboral, se encuentran los sectores de "actividades relacionadas con el empleo" (2,7%) y de "actividades jurídicas y de contabilidad" (2,8%).