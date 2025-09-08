La sombra de la corrupción hunde a Milei y pone en riesgo su plan económico

La actualidad económica en nuestro país pasa hoy por la OPA del BBVA sobre Sabadell después de que el viernes pasado la CNMV autorizaba la operación, quedando en manos de sus accionistas el futuro de la misma. Así queda abierto el período de aceptación de esta operación, que se desarrollará hasta el 7 de octubre. De esta forma, el precio ofrecido es de una acción nueva de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,55 acciones de Sabadell.

Por otra parte, no podemos olvidar que en el día de ayer se celebraron elecciones provinciales en Buenos Aires, que resultan especialmente importantes porque pueden anticipar en buena medida lo que suceda en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en las que se renovarán 127 de los 257​ escaños de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2025-2029, así como 24 de las 72 del Senado de la Nación para el período 2025-2031. Así las cosas, la coalición peronista Fuerza Patria ha obtenido casi un 47% de los votos, mientras que La Libertad Avanza se ubicó en casi el 34%. De hecho, el peronismo ha ganado en seis de las ocho secciones electorales que componen la provincia.

Cabe reconocer que desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023 el país ha experimentado un cambio radical en lo económico. Uno de sus principales logros a este respecto ha sido el control de la inflación: mientras que en diciembre de 2023 el IPC crecía a un ritmo del 25,5% mensual, en julio de este año los precios han crecido un 1,9% con respecto al mes anterior. Es decir, si en diciembre de 2023 los precios al consumidor aumentaban un 211,4% en tasa anual, en julio de 2025 éstos han crecido un 36,6% en comparación con julio de 2024 (lo cual sigue siendo muy alto, aunque supone una reducción sin precedentes de la inflación).

Por otra parte, como hemos destacado en Libre Mercado, la pobreza ha caído a su nivel más bajo desde el primer semestre de 2018, cuando afectaba al 27% de la población. Así, si bien a principios de 2024 ésta afectaba a más del 50% de la población, hoy este porcentaje se sitúa en el 31,7%. Asimismo, el PIB cápita real ha alcanzado su punto más alto desde 2004.

Sin embargo, todos estos avances podrían verse amenazados. Primero, porque la economía ha entrado en un período de ‘amesetamiento’. Además, el escándalo de corrupción que afecta al Gobierno de Milei, así como su asalto a la independencia de los jueces, pone en entredicho el que hasta hace poco era la gran esperanza de todos los liberales del mundo. Es más, a finales de agosto, tras la publicación de las informaciones que apuntan a la supuesta corrupción de la cúpula del Gobierno argentino, la prima de riesgo volvía a repuntar y se situaba en los 829 puntos, el nivel más alto en cuatro meses y el segundo mayor de la región solo por detrás de Bolivia.