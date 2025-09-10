Clamor entre la izquierda para trabajar menos: "Esto sí que rompe España"

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrirá este miércoles su primera derrota política en el Congreso de los Diputados tras el inicio de curso. Según lo afirmado por Junts, los independentistas votarán en contra del proyecto de ley para rebajar la jornada laboral máxima en España hasta las 37,5 horas semanales.

Se trata de la medida estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura. La fundadora de Sumar pactó con el PSOE forzar a las empresas a reducir la jornada laboral de su plantilla pagándoles el mismo sueldo, y así quedó aprobado en Consejo de Ministros.

Sin embargo, los votos en contra previstos de Junts, PP y Vox frustrarán el plan del Gobierno de modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que la legislación impida a los empleados de nuestro país trabajar más de 37,5 horas a la semana en lugar de las 40 horas actuales.

"Os han robado 15 días"

Este inminente varapalo al Ejecutivo de Sánchez tiene consternada a la izquierda. Una de sus referentes más televisivas, la sindicalista Afra Blanco, ya ha puesto el grito en el cielo por la caída de la medida.

"Esto sí que rompe España" ha protestado la sindicalista en La Sexta. "Os están robando la posibilidad de descansar hasta 15 días más al año. No uno ni dos ni tres. Señor con la banderita de España en la muñeca, los suyos le acaban de robar 15 días al año" ha asegurado Blanco dirigiéndose a los votantes de Vox.

📣 Esto sí que rompe España. Os están robando la posibilidad de descansar hasta 15 días más al año.#jornadalaboral #nidebate pic.twitter.com/zFpwp8VrcB — Afra BR (@AfraBlanco) September 9, 2025

La "vigilia" de los sindicatos

Los principales sindicatos del país también están enfadados ante el bochorno parlamentario del Gobierno. En señal de protesta, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han llevado a cabo la hazaña de encerrarse la pasada noche en la Iglesia de San Carlos Borromeo de Vallecas.

La reducción de la jornada tiene que ser una realidad y no vamos a parar hasta que se consiga✊ Hoy es el día de gritarlo alto y claro.¡Nos vemos en las calles! ‼️Acude a las movilizaciones de tu ciudad pic.twitter.com/0irCjUNiuA — COMISIONES OBRERAS (@CCOO) September 10, 2025

"Con menos horas de trabajo basta y sobra"

Blanco ha ignorado que esta medida perjudicaría, sobre todo, a la actividad de pymes y autónomos, que son los que más dificultades tienen para asumir un aumento de sus costes de este calado. La misma línea ha seguido la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, cuyo partido pretende bajar todavía más la jornada laboral legal que Sumar. "Con menos horas de trabajo basta y sobra" considera Montero, cuyo eslogan también ha abanderado, Ione Belarra en los últimos días.

Hay que reducir la jornada laboral porque con menos horas de trabajo basta y sobra y queremos más tiempo para vivir. Si el Gobierno no ha conseguido los votos es porque no está a lo que hay que estar. Aquí doy mi opinión 👇🏼 pic.twitter.com/vfrJzvO43t — Irene Montero (@IreneMontero) September 9, 2025

"No entiendo que haya personas que quieran trabajar hasta morir. Y claro que sí, defendemos 6 horas de trabajo al día porque basta y sobra" señaló Belarra, que apuesta por trabajar un máximo de 30 horas a la semana.

"Si la reducción de la jornada laboral no sale adelante, no "pincha" el Gobierno, "pincha" la mayoría social. "Pinchan" los 12 millones de trabajadores y trabajadoras que verían mejoradas sus condiciones. También los votantes de PP, Vox y Junts que esperan que salga esta medida" ha lamentado la diputada de Sumar, Aina Vidal.

Como ya hemos explicado en Libre Mercado, un incremento de costes empresariales desvinculado de la productividad y fruto de la intervención legal, supondría un duro golpe para los pequeños negocios y generaría graves problemas de planificación empresarial que podrían mermar el empleo, aumentar todavía más los precios y hasta perjudicar la viabilidad de las empresas.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.