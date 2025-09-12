Nueva oportunidad de inversión en Barcelona, alta rentabilidad 11,50%

Tenemos el placer de comunicarte que CIVISLEND abre una nueva oportunidad de inversión.
Te presentamos el proyecto PEDRALBES BARCELONA. Esta oportunidad trata de la concesión de un préstamo con garantía hipotecaria de primer rango para financiar parte de la compra de dos viviendas y parte de los soft costs en el barrio de Pedralbes, en el Distrito de Les Corts, Barcelona.
El ticket del proyecto a financiar es de 4.500.000€ con una rentabilidad total del 11,50% (11,50% TIN), en un plazo de 12 meses, con posibilidad de amortización anticipada a partir del mes 4.
¿Por qué invertir?
-
Garantía hipotecaria de primer rango sobre el activo y pignoración de las participaciones sociales de la SPV.
-
LTV 1ª disposición de 77,3%
-
El promotor aporta en el momento de la compra del suelo más de 2,1M€.
-
Segundo proyecto del promotor en la plataforma. El primero, La Bonanova Barcelona, avanza favorablemente, y sin desviaciones.
-
Promotor con una amplia experiencia en obra nueva de diversas tipologías, incluyendo edificios y viviendas residenciales, hoteles y comercios.
-
Situada en Pedralbes, uno de los barrios residenciales más prestigiosos de Barcelona, reconocido por su alta demanda comercial y alto poder adquisitivo.