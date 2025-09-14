Los fumadores holandeses se lanzan a por tabaco más barato fuera del país

Como ya hemos contado recientemente en Libre Mercado, en España se avecina un problema con el tabaco tras la aprobación de un anteproyecto de ley antitabaco por parte del Gobierno del PSOE y Sumar, donde se prohíbe fumar en terrazas de bares, estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre, entre otras cuestiones.

Pues bien, España no es el único país donde los fumadores están sufriendo la presión de su gobierno, sino que también es algo que está ocurriendo en Países Bajos, aunque de forma distinta. En este artículo te vamos a contar lo que está ocurriendo.

De acuerdo con datos de la Oficina de Estadística del país del tulipán, un 18% de los adultos fumaba en el año 2024 en Países Bajos al mismo tiempo que el Gobierno ha ido subiendo cada vez más los impuestos que rodean al tabaco con la pretensión de eliminar o reducir su consumo. No obstante, lo que está ocurriendo es que los fumadores neerlandeses están yendo a comprar tabaco a países vecinos como Bélgica, Alemania o Luxemburgo al ser más baratos en dichos lugares.

Según un estudio del Instituto para la Salud y el entorno (RIVM), el 60% de los productos consumidos procedían del extranjero en el año 2024. También otro informe de la Asociación de Fabricantes de Cigarrillos y Tabaco Picado (VSK), cifra en unos 2.600 millones de euros anuales la pérdida recaudatoria del Gobierno neerlandés por culpa de estas "visitas al extranjero" y del comercio ilegal.

Los altos precios impulsan el mercado negro

Dicho cálculo, llevado a cabo por WSPM y Kantar, se basa en que una media del 40% de todos los cigarrillos se compraron en el extranjero o a través de medios ilegales. Por su parte, en el caso de la mezcla para liar estaríamos hablando de que el 50% se compraron fuera de Países Bajos.

La diferencia entre los precios del país neerlandés y entre sus vecinos es considerable. Mientras en Países Bajos el precio medio de un paquete de cigarrillos fue de 11,1 euros en 2024 (según el Gobierno), en países como Alemania, Bélgica y Luxemburgo el precio de un paquete de 20 cigarrillos es de 7,04 euros, 7,81 euros y 5,09 euros, respectivamente. Como vemos, la diferencia es más que considerable, ya que comprarlo en Alemania sale un 36,6% más barato, en Bélgica se ahorran un 29,6% más y en Luxemburgo el ahorro es del 54,1%.

Esta presión impositiva hacia el tabaco ha impulsado el mercado negro del mismo, y con ello están creciendo las redadas policiales para desmantelar dichas actividades ilegales. Sin ir más lejos, este mismo verano las autoridades holandesas desmantelaron una fábrica ilegal de cigarrillos en Stroe (Gelderland) donde se detuvieron a 12 personas.

Aumentan las redadas contra el comercio ilegal

En total, se confiscaron 320.000 cigarrillos, 45.000 kilos de tabaco y una gran cantidad de materiales utilizados para su fabricación. Según el medio holandés Dutch News, en el noveno mes del año 2024 el Ministerio de Aduanas y Finanzas ya había incautado la misma cantidad de cigarrillos ilegales que en todo 2023, es decir, 120 millones de cigarrillos.

Lo que está ocurriendo en Países Bajos es algo que podría suceder también en España, aunque de forma distinta. Si el Gobierno español sigue subiendo los impuestos al tabaco para desincentivar su consumo, los fumadores podrían acudir al país vecino de Portugal o se podría producir un auge del consumo ilegal de tabaco. Según Tax Foundation, España ocupa el puesto 16 en ser el país que más impuestos aplica al tabaco, mientras que Portugal ocupa el puesto 18. Los ya mencionados Países Bajos, Alemania, Luxemburgo o Bélgica ocupan el puesto número 3, 8, 15 y 5, respectivamente.