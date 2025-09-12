Indignación entre los hosteleros por el plan antitabaco de Mónica García: "Miles quitarán las terrazas"

Indignación entre los hosteleros después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya aprobado esta semana su anteproyecto de Ley Antitabaco en el Consejo de Ministros. Aunque la reforma de García ha resultado más descafeinada de lo que pretendía, entre las medidas más radicales que ha tomado Sanidad se encuentra la prohibición de fumar en espacios abiertos (y privados) como son las terrazas de bares y restaurantes de toda España.

"A partir de la aprobación de esta ley, no será posible fumar en terrazas, campus, piscinas de uso colectivos, marquesinas, estaciones de autobuses..." celebró García el pasado martes.

La asociación de hosteleros valenciana SOS Hostelería, que agrupa a hosteleros de toda España, ha puesto el grito en el cielo por la medida. Reciben con "con sorpresa y estupor la aprobación de un anteproyecto de Ley que, en caso de prosperar, prohíbe el consumo de tabaco en las terrazas de los establecimientos de hostelería" declaran.

"Muchos quitarán la terraza"

Desde SOS Hostelería consideran que esta medida "no reducirá el consumo de tabaco, que está en mínimos históricos, si no que solo traerá problemas de limpieza, ruidos y convivencia al obligar a los clientes de las terrazas a desplazarse fuera del perímetro de estas para encender un cigarrillo".

"En una terraza, el hostelero le proporcionaba el cenicero al fumador. Si se tiene que levantar, muchos tirarán la colilla al suelo cuando hayan acabado. También, como se tienen que alejar de las personas con las que están, se trasladará el ruido fuera de las terrazas molestando el descanso de los vecinos y provocando problemas que antes no había" pronostica el secretario de esta organización, Rafael Asensio, en declaraciones a Libre Mercado.

Para SOS Hostelería es injusto que "recaiga la campaña contra el tabaco en los pequeños empresarios, que han realizado esfuerzos e inversiones para adaptar terrazas, a los que ahora se les priva de una clientela que desde 2005 tampoco pueden tener dentro de los locales".

"Muchos hosteleros se han gastado una buena suma de dinero en hacer las terrazas confortables en invierno, y ahora, ese dinero no les va a servir para nada. Un cerramiento normalito ya son 10.000 euros, eso sin decoración y sin estufas. Y no nos vamos a engañar, las terrazas en invierno, o cuando hace frío, las usan los fumadores y sus acompañantes. Si no, no tiene sentido porque el cliente se va dentro" señala.

Ante esta situación, Asensio augura que "muchos hosteleros quitarán las terrazas porque no tendrán clientes todo el año y así se ahorrarán las tasas y tener que poner y quitar la terraza todos los días, que ya es un esfuerzo". El hostelero tiene claro que "una terraza da más valor a un bar porque se puede fumar. Eso es así".

Hacienda aumenta la recaudación

Para SOS Hostelería es "demagogia y populismo la prohibición cuando el Gobierno se forra con el tabaco". Y es que, con últimos datos de la Agencia Tributaria, el fisco recaudó hasta junio un nuevo máximo solo por el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco. En concreto, los ingresos por este tributo fueron 3.280 millones de euros, un 3,2% más que en el mismo periodo de un año antes.

Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería declara que "no tiene sentido que el Gobierno afirme combatir el tabaquismo mientras hace negocio con él y haga recaer en los autónomos y pequeños empresarios la campaña contra el tabaquismo".

Además, desde SOS Hostelería señalan que "el cierre de miles de terrazas tendrá un impacto negativo en las haciendas locales dado que los ayuntamientos cobran tasas por la concesión de licencias de terraza. Las terrazas y la vida de los bares son un factor de seguridad ciudadana nada desdeñable".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.