Las ideas económicas que desquiciaban a los enemigos de Charlie Kirk

El mundo debía haberse conmovido la semana pasada con el brutal asesinato de un chaval de 31 años, padre de dos niños, que se dedicaba a debatir con universitarios y gente de toda clase y condición con el único arma de su retórica y un micrófono. Ya se ha dicho y escrito mucho sobre Charlie Kirk, este joven conservador cuyos detractores, si no han celebrado su muerte, sí han justificado su asesinato.

Su posicionamiento sobre asuntos como el aborto, la inmigración o las políticas de género le granjearon su popularidad. Un éxito que era evidente cada vez que montaba su tenderete, porque lo que montaba era un tenderete, en las universidades de todo el país. Cientos, miles de personas, se congregaban para escuchar sus charlas, sus debates con cualquiera que quisiera ponerse delante de un micrófono y tratar de poner a prueba su retórica.

El día que fue asesinado, Kirk llevaba una camiseta donde venía escrita la palabra Libertad: Freedom. Y en Con Ánimo de Lucro hemos querido repasar en el día de hoy, algunas de las principales ideas económicas que caracterizaban a Kirk. No sólo eso. Sino muy especialmente las ideas económicas de aquellos que trataban de combatir en los debates a Charlie Kirk.

Kirk era un firme defensor del libre mercado como mejor mecanismo para generar prosperidad, innovación y crecimiento económico. Criticaba regulaciones excesivas, la intervención estatal o los impuestos que asfixian la iniciativa privada. Sostenía que el gobierno debe tener competencias restringidas. Menos regulaciones, menos burocracia, menos gasto público innecesario. Creía que muchas de las intervenciones estatales detienen o distorsionan el funcionamiento del mercado.

Uno de sus temas más recientes fue la preocupación por cómo los jóvenes (especialmente la Generación Z) están sobrecargados de deudas, muchas veces por créditos, préstamos estudiantiles o servicios tipo "Buy Now, Pay Later" ("Compra Ahora, Paga Después"). Destacaba que estas dinámicas pueden generar dependencia financiera y limitar la movilidad económica. Señalaba que los precios de la vivienda han escalado tanto que muchos jóvenes se quedan sin poder comprar, lo que retrasa hitos como independizarse. Kirk sugería que los líderes del Partido Republicano deberían impulsar políticas más audaces para aumentar la oferta de vivienda.

Entre su corpus ideológico en lo económico también entraba el proteccionismo que ha caracterizado los movimientos arancelarios de Trump. Mientras de un lado apoyaba el libre mercado, Kirk también hablaba de unas reglas del juego que sean iguales para todos y eviten al competencia desleal de países que subvencionan sus productos de manera que no compiten en igualdad de condiciones con otros. Aunque, sin duda, una de sus principales bazas retóricas era la apelación a la responsabilidad, a la iniciativa personal, al esfuerzo y la mentalidad emprendedora, en lugar de depender del Estado.