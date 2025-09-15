¿Cuánto cobran los médicos de Mercadona?

Mercadona cuenta con 110.000 trabajadores y en su último ejercicio incorporó 6.000 nuevos trabajadores a su plantilla. Por otro lado, Mercadona cuenta con 1.674 tiendas repartidas entre España y Portugal y debido a su continuo crecimiento cuenta con numerosas ofertas de trabajo que abarcan desde personal de tienda hasta sectores como IT o el de la medicina.

Entre las nuevas ofertas de trabajo destaca la publicada en el portal Infojobs con el objetivo de reclutar médicos. "Buscamos médicos para proteger la salud de nuestra plantilla y velar por su seguridad laboral. Cuidar de nuestros trabajadores también es cuidar de Mercadona, por eso destinamos importantes recursos y esfuerzos a nuestra red de profesionales sanitarios internos", señala la oferta publicada en el citado portal de búsqueda de trabajo.

Médicos en Mercadona

La nueva oferta de Mercadona señala que la retribución bruta anual sería de 57.689€ a 87.576€. Además, este contrato también incluye una formación remunerada y proyección laboral dentro de la empresa. Otros datos relevantes que señala la oferta es que la jornada será de 40 horas semanales y la jornada será de lunes a viernes en horario partido (sábados según necesidad).

A cambio de esta oferta, los requisitos que solicita Mercadona son que el interesado cuente con la Licenciatura o grado en Medicina, que tenga disponibilidad pera viajar y que cuente con carné de conducir y un vehículo propio. Por otro lado, desde Infojobs mencionan que no requiere una experiencia mínima.

Las tareas por realizar como médico de Mercadona consisten en encargarse de las tareas administrativas del área de la salud laboral al igual que realizar el seguimiento de la gestión de las bajas y de los accidentes laborales. Por otro lado, se especifica que como parte de las tareas el interesado deberá visitar los centro de gestión para dar soporte médico a los trabajadores. "No te preocupes por la experiencia, la formación corre de nuestra cuenta", precisa la oferta.

Más ofertas de Mercadona

Desde la web oficial de Mercadona se pueden encontrar otras ofertas que ofrecen una elevada remuneración. Por ejemplo la oferta de Gerente de Compras IT especialista en IA (Valencia) indica que, en función de la experiencia, la remuneración puede oscilar entre los 57.000€ y los 87.000€. En este caso se especifica que es necesario contar con "mínimo 4 años en proyectos de inteligencia artificial".

Por otro lado, dentro del sector IT existen otras ofertas con elevados sueldos. La solicitud Senior Cloud Platform Engineer especifica que el salario para este puesto oscila entre los 39.400€ y los 59.800€. El trabajo consiste en automatizar y gestionar "la infraestructura para aplicaciones Cloud Native, colaborando con desarrollo para crear soluciones escalables y eficientes en entornos productivos".