Juan Bravo contesta a las nuevas proyecciones del PIB: "No sé en qué mundo viven"

Pese a que la situación de la economía española ha empeorado notablemente bajo el mandato de Pedro Sánchez, desde el Gobierno se empeñan en que las políticas de gasto y subidas de impuestos han garantizado que los ciudadanos viven hoy mucho mejor que antes de la llegada del líder socialista a La Moncloa. Sin embargo, la realidad dista mucho del relato del Ejecutivo, puesto que las cifras disponibles demuestran que el resultado de esta agenda económica.

En este sentido, para profundizar en la realidad de la economía de nuestro país, en Con Ánimo de Lucro hemos podido entrevistar a Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, que ha contestado en directo al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha presentado hoy las nuevas proyecciones de crecimiento para España. "No sé en qué mundo vive", ha aseverado al respecto.

Por otra parte, el viceconsejero del PP ha querido señalar la responsabilidad del Ejecutivo en la inseguridad jurídica existente en nuestro país y la desconfianza de los inversores. En este sentido, explicando que España necesita atraer inversión extranjera, también ha recordado las numerosas ocasiones en las que el presidente del Gobierno o algún miembro del Ejecutivo ha confrontado con los líderes de otros países, como ha ocurrido con Argentina, Estados Unidos, Ucrania o Italia en el pasado, destacando que lo peor es que Sánchez lo hace a propósito.

Con todo, Bravo ha aprovechado para exponer cuál es la verdadera situación de nuestra economía. Así, ha puntualizado que España tiene unos altos niveles de deuda, que no deja de crecer, y un déficit que pone en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, ha señalado que en nuestro país viven en una situación precaria 2,4 millones de personas mientras que la recaudación de Hacienda sigue disparándose cada año, a lo cual se le suman los problemas de nuestro mercado laboral, la inflación acumulada y la tensión geopolítica.