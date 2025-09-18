Sánchez anuncia un gasto de 12.888 millones para modernizar los aeropuertos de Aena

En un momento en el que la gestión del ministro de Transporte, Óscar Puente, ha quedado totalmente en evidencia, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo plan de inversiones de Aena que, en cualquier caso, no deja de ser otro brindis al sol, después de que desde el Ejecutivo se hayan comprometido a llevar a cabo inversiones ingentes en el mercado de vivienda que, sin embargo, no llegan a materializarse. Por ello, está más que justificado dudar de las promesas del Gobierno.

En concreto, este plan incluye una inversión total de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones serán destinados a inversiones reguladas. Por su parte, el resto del dinero será destinado a distintas actuaciones relacionadas con la actividad comercial. Así, el presidente del Gobierno ha prometido desarrollar una serie de inversiones en los aeropuertos de Aena entre 2027 y 2031 para adaptar las instalaciones al crecimiento de la demanda.

Así lo ha detallado este jueves Pedro Sánchez, acompañado de los ministros Óscar Puente y Diana Morant, en la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández, que ha acogido la presentación de este plan de gasto, como paso previo a su incorporación en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para dicho periodo. En este sentido, Sánchez ha asegurado que, si gracias a estas inversiones se logra una mejora del 10% de la conectividad aérea, el PIB per cápita podría aumentar en un 0,5% en nuestro país.

Así, Sánchez ha recordado también que "cada mil pasajeros aéreos se crea un empleo directo", incidiendo en que "un aumento del 1% de vuelos ayuda a incrementar los intercambios comerciales en un 0,7%". Por estos motivos, para Sánchez este plan de inversiones supone una "translación" a la economía real que supera al impacto económico que puede tener por sí mismo el sector del turismo.

Con todo, además de presumir del funcionamiento de los aeropuertos en nuestro país, Sánchez no ha dudado en justificar esta plan de inversiones argumentando que permitirá "seguir modernizando" y "ampliando no solamente los principales aeropuertos españoles", sino también "todos aquellos que necesitan adaptarse al crecimiento de la demanda".