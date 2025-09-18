PSOE y Sumar ponen en peligro otro millón de plazas de Ryanair

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con 18 votos en contra y 17 a favor, la proposición no de ley (PNL) impulsada por el Partido Popular, que instaba al Gobierno a suspender el alza del 6,5% en las tasas aeroportuarias que Aena planea aplicar desde 2026, con el propósito de preservar la competitividad del sector turístico y aeroportuario español.

Esta negativa del Ejecutivo a no mantener congeladas las tasas de Aena supone echar más "leña al fuego" en el conflicto que tiene con Ryanair, la aerolínea de bajo coste. La compañía irlandesa ya avisó la semana pasada que recortaría otro millón de asientos en los vuelos a España el próximo verano si Aena no revertía la subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias, que se sumaría a los 2 millones de asientos que la empresa de vuelos ya ha recortado en este 2025.

Durante el debate en la Comisión de Industria y Turismo, el PP defendió su iniciativa argumentando que el incremento de las tarifas podría reducir el tráfico aéreo hacia España, especialmente afectando a las aerolíneas de bajo coste. El diputado popular José Vicente Marí criticó la medida del Gobierno, calificándola como un nuevo episodio de "incompetencia y obstáculos al turismo en España" y acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de tener una "voracidad recaudatoria" que perjudica a los ciudadanos.

Marí señaló que la política del Gobierno "fríe a impuestos" a viajeros y al sector turístico, destacando que, de los 93 millones de turistas que visitaron España en 2024, 77 millones llegaron por vía aérea. Además, resaltó que Aena registró en 2024 beneficios récord de 1.934,2 millones de euros, de los cuales más de 746 millones fueron destinados al Estado como dividendos, y que la subida de tasas generaría 220 millones de ingresos adicionales.

El diputado también acusó al Gobierno de emprender una "ofensiva contra la aviación comercial" mediante medidas como impuestos al combustible, restricciones a vuelos domésticos y sanciones a aerolíneas de bajo coste. Según Marí, el aumento de tasas elevará automáticamente el precio de los billetes, lo que podría debilitar la posición competitiva de España frente a otros destinos turísticos. Asimismo, expresó su preocupación por las economías de regiones con aeropuertos pequeños, vitales para zonas rurales e insulares.

La propuesta del PP también pedía que el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), para el periodo 2027-2031, estableciera tarifas lo más competitivas posibles para fomentar el atractivo de los destinos y aeropuertos españoles. Además, incluía medidas para mejorar la conectividad, como la apertura de nuevas rutas de largo alcance, el mantenimiento de bonificaciones para territorios extrapeninsulares y la reactivación de aeropuertos secundarios.

Pese a los argumentos del PP, la mayoría de la Cámara rechazó la iniciativa, lo que implica que el incremento de tasas seguirá adelante, pendiente de su definición final en el DORA III para 2027-2031.