Ryanair recortará otro millón de vuelos si el Gobierno no baja las tasas de Aena

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, advirtió de que podría recortar otro millón de asientos en los vuelos a España el próximo verano si Aena no revierte la subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias, anunciada para 2025.

En declaraciones al Financial Times tras la reunión anual de la compañía irlandesa, O'Leary adelantó que regresará a Madrid en dos semanas y que, probablemente, anunciará entonces la decisión definitiva sobre esta nueva reducción. El directivo explicó que la aerolínea trasladará su oferta a otros destinos europeos si los costes en España siguen aumentando. "Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar", afirmó.

El consejero delegado de Ryanair insistió en que el Gobierno español debería convencer a Aena para revertir el incremento, al que calificó de obstáculo para mantener la conectividad aérea. "Si no dan marcha atrás, no tengo ningún interés en atenderlos", señaló.

Recortes acumulados

La aerolínea irlandesa ya ha anunciado este mes una reducción de un millón de asientos en la temporada de invierno, que se suma a la eliminación de 800.000 plazas en verano. En total, Ryanair ha recortado 2 millones de asientos en 2025, cifra que podría ampliarse con el nuevo ajuste en estudio para el próximo verano.

El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, tiene previsto reunirse este viernes con el consejero delegado de Ryanair. El anuncio del encuentro ha generado la "sorpresa" del ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, que lamentó que se produzca antes con el máximo responsable de la aerolínea que con el propio Gobierno. Bustinduy calificó de "chantaje" las presiones de la compañía a raíz del aumento de tasas.

Por su parte, el presidente de Aena, Maurici Lucena, acusó a Ryanair de distorsionar las cifras con el objetivo de aumentar sus márgenes de beneficio, incluso a costa de los recursos públicos. Lucena defendió la política tarifaria del gestor aeroportuario y rechazó que las subidas repercutan negativamente en la competitividad de los aeropuertos españoles.