La mitad de las empresas buscan titulados con FP en España en detrimento de los universitarios

Las necesidades del mercado laboral español se expresan, sobre todo, mediante la demanda de trabajo. De este modo, las ofertas de empleo que publican las empresas manifiestan cuáles son los sectores en los que se necesita que se incorporen nuevos trabajadores, así como el perfil de los mismos. En este contexto, el sistema educativo resulta un instrumento para que la sociedad pueda adaptarse a la realidad del mercado de trabajo y adquirir las competencias requeridos. Por ello, resulta llamativo que cada vez sea mayor la demanda de titulados de FP.

Crece la demanda de profesionales

De acuerdo con este informe, en el año 2024 el 46,96% de las empresas españolas pidieron en sus ofertas de empleo un nivel formativo de Formación Profesional. De este modo, la demanda de estos perfiles normativos se incrementó en cinco puntos en comparación con el año anterior. Al mismo tiempo, también cayó la demanda de titulados universitarios. Concretamente, con respecto al año 2023, el empleo dirigido a personas con título universitario se redujo en seis puntos, suponiendo el 21,42% del total de las ofertas.

Si analizamos las ofertas dirigidas a personas que cuentan con un título de Formación Profesional, vemos que se demandaron sobre todo titulados en ciclos de grado superior, puesto que las ofertas dirigidas a estas personas se incrementaron en más de 7 puntos porcentuales. En cambio, las ofertas para titulados de grado medio disminuyeron en 2,25 puntos porcentuales.

En este contexto, el mercado demandó principalmente profesionales formados en las áreas de la administración y la gestión –suponiendo el 6,29% del total de ofertas–, si bien registraron la mayor caída con respecto al año anterior, reduciéndose en 2,4 puntos. A estas ofertas les siguieron las dirigidas a los profesionales de la electricidad y la electrónica y la fabricación mecánica, que supusieron el 4,5% y el 2,6% del total respectivamente.

En cualquier caso, el informe elaborado por Infoempleo y Adecco destaca que, durante el último año, la oferta para titulados de formación profesional se orientó en mayor medida hacia los sectores productivos y técnicos, como la industria, la construcción y la logística. A este respecto, el estudio subraya que esta tendencia demuestra un cambio de modelo económico de acuerdo a los nuevos cambios tecnológicos.